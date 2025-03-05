川普效應 國銀存款增速趨緩

美國總統川普關稅政策，讓國人投資策略變了。據金管會昨（4）日公布統計，2025年1月底本國銀行總存款餘額59.5兆元，月增僅569億元，是近三年同期新低紀錄，銀行局副局長侯立洋坦言，川普上任等諸多因素影響投資展望，使很多國人配置海外基金等投資，讓存款增速趨緩。

據一家民營銀行內部對川普2.0關稅政策分析，認為川普關稅政策，引發的全球貿易戰中，儘管美國也會受到衝擊，但影響程度較小，多數國家也不得不讓步下，美國仍是最終受惠國，美股將是投資首選。

另一家銀行主管也坦言，若撇除高度不確定的政策影響，美國經濟仍處有利位置，只要經濟表現未讓通膨再起，穩健的經濟數據反是鞏固美股長線走揚的動力。

美債也因市場預期維持降息2碼空間，以配息為主軸的投資等級美國企業債將是投資人追捧標的，美股債市的多頭，自然吸引國人積極「錢」進海外，又以連結美股債的海外基金為首選。

金管會昨日公布1月國銀存放款、獲利狀況。1月底本國銀行總存款餘額59兆4,914億元，月增569億元寫16個月單月低點，同時也是近三年同期新低紀錄。前一次同期低點是2022年1月，當時存款月減250億元。

侯立洋說，1月存款增額減少，有三大原因，一、企業支付大額貨款，二、1月美元貶值，使海外收入換算新台幣減少，三、包括川普上任等諸多因素影響了國人投資展望，很多客戶配置海外基金等投資，使存款增速趨緩。

也因1月存款僅月增0.1%遠低於放款月增0.92%，使1月底國銀存放比一口攀升到71.6%是逾四年來單月新高，較上月大增0.58個百分點。前波存放比高點是2020年10月的71.9%。

即便存款增速趨緩，但放款需求依舊暢旺。1月底國銀總放款42兆5,961億元，月增3,885億元是近半年單月新高，其中以民營企業周轉金需求最大，侯立洋說，主因是企業擴大產能、農曆春節前有備貨需求所致。

據數據顯示，1月底國銀對民營企業放款餘額19.89兆元，月增2,357億元，用途別中則以周轉金需求月增3,201億元最大，國銀對民營企業和周轉金的新增放款月增量都是近半年最強。

侯立洋說，除企業持續擴產的資金需求外，也因1月逢農曆新年，個人有消費支出和政府年初籌措經費，增加政府機關貸款需求，都推升周轉金放款量增加。