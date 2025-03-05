快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

川普關稅生效…道瓊兩天跌1300點 輝達黑翻紅、台積電ADR逆漲4.06%

川普效應 國銀存款增速趨緩

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
2025年1月底本國銀行總存款餘額59.5兆元，月增僅569億元，是近三年同期新低紀錄。 路透
2025年1月底本國銀行總存款餘額59.5兆元，月增僅569億元，是近三年同期新低紀錄。 路透

美國總統川普關稅政策，讓國人投資策略變了。據金管會昨（4）日公布統計，2025年1月底本國銀行總存款餘額59.5兆元，月增僅569億元，是近三年同期新低紀錄，銀行局副局長侯立洋坦言，川普上任等諸多因素影響投資展望，使很多國人配置海外基金等投資，讓存款增速趨緩。

據一家民營銀行內部對川普2.0關稅政策分析，認為川普關稅政策，引發的全球貿易戰中，儘管美國也會受到衝擊，但影響程度較小，多數國家也不得不讓步下，美國仍是最終受惠國，美股將是投資首選。

另一家銀行主管也坦言，若撇除高度不確定的政策影響，美國經濟仍處有利位置，只要經濟表現未讓通膨再起，穩健的經濟數據反是鞏固美股長線走揚的動力。

美債也因市場預期維持降息2碼空間，以配息為主軸的投資等級美國企業債將是投資人追捧標的，美股債市的多頭，自然吸引國人積極「錢」進海外，又以連結美股債的海外基金為首選。

金管會昨日公布1月國銀存放款、獲利狀況。1月底本國銀行總存款餘額59兆4,914億元，月增569億元寫16個月單月低點，同時也是近三年同期新低紀錄。前一次同期低點是2022年1月，當時存款月減250億元。

侯立洋說，1月存款增額減少，有三大原因，一、企業支付大額貨款，二、1月美元貶值，使海外收入換算新台幣減少，三、包括川普上任等諸多因素影響了國人投資展望，很多客戶配置海外基金等投資，使存款增速趨緩。

也因1月存款僅月增0.1%遠低於放款月增0.92%，使1月底國銀存放比一口攀升到71.6%是逾四年來單月新高，較上月大增0.58個百分點。前波存放比高點是2020年10月的71.9%。

即便存款增速趨緩，但放款需求依舊暢旺。1月底國銀總放款42兆5,961億元，月增3,885億元是近半年單月新高，其中以民營企業周轉金需求最大，侯立洋說，主因是企業擴大產能、農曆春節前有備貨需求所致。

據數據顯示，1月底國銀對民營企業放款餘額19.89兆元，月增2,357億元，用途別中則以周轉金需求月增3,201億元最大，國銀對民營企業和周轉金的新增放款月增量都是近半年最強。

侯立洋說，除企業持續擴產的資金需求外，也因1月逢農曆新年，個人有消費支出和政府年初籌措經費，增加政府機關貸款需求，都推升周轉金放款量增加。

川普 美國經濟

延伸閱讀

川普暫停對基輔軍事援助 烏克蘭人憤怒又震驚…批助長俄羅斯侵略

川普對陸關稅增幅超越第一任期 分析師示警：恐將更高

台積電美國投資1000億美金 綠議員讚：果然是護國神山

川普課陸加墨關稅生效 各方反制手段、衝擊商品產業一次看

相關新聞

壽險解約潮還沒畫下句點 2024年保險給付額衝2.7兆元新高

保發中心最新統計指出，2024年一整年，壽險保險給付金額衝上2.7兆元，為歷年最大，較2023年增加3,043億元，年增...

三險種給付金額寫紀錄

2024年壽險保險給付統計出爐。保發中心最新資料顯示，2024年的壽險業界各險種的的保險給付，個人壽險為2.07兆元，占...

川普效應 國銀存款增速趨緩

美國總統川普關稅政策，讓國人投資策略變了。據金管會昨（4）日公布統計，2025年1月底本國銀行總存款餘額59.5兆元，月...

國銀1月單月賺進536億 寫次高

據金管會統計，2025年1月本國銀行稅前盈餘536.3億元寫史上單月，也是史上同期次高，均僅次於2024年1月賺的546...

公股銀2024年大陸獲利 僅兩家成長

中國大陸尚未擺脫經濟下行泥沼，2024年公股銀大陸分行共獲利36.3億元，占國銀大陸分行獲利75%，惟整體較2023年衰...

凱基獲最嚮往壽險雙獎

由現代保險教育事務基金會主辦的「2025全國保險財金系所畢業生就業意願調查」結果出爐，凱基人壽榮獲「保險龍鳳獎」最嚮往的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。