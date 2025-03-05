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彭博：兩岸貨幣匯率走勢緊密

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊報導，新台幣與人民幣匯率走勢愈來愈緊密。路透
彭博資訊報導，新台幣與人民幣匯率走勢愈來愈緊密。路透

彭博資訊報導，新台幣人民幣匯率走勢愈來愈緊密，讓部分投資人找到做空人民幣、同時避開北京當局干預風險的機會，可能鼓勵投資人以押注新台幣續貶，作為預期美國關稅將導致人民幣貶值的方式。

彭博彙整的數據顯示，以評估經風險調整後相對報酬的Sharpe比率來看，這個策略看來相當聰明，過去三個月來，做空新台幣對美元的報酬率高於2%，做空離岸人民幣對美元的報酬率則僅0.6%。

新台幣與離岸人民幣的120天相關係數在2月升抵2020年來最高，彭博資訊報導認為這個趨勢可能持續下去。

基於台灣位處美中關係的斷層線，再加上台灣對中國大陸經濟的貿易曝險、以及在全球科技供應鏈的關鍵地位，新台幣與離岸人民幣走勢已相連結。

這也意味新台幣和人民幣一樣，對美中關稅與地緣政治緊張的牽動，對擔心中國人民銀行（中國大陸央行）干預的投資人來說，新台幣顯然是表達對人民幣前景看法的替代選項。

相較於韓元或日圓，新台幣今年來走勢並非由當地因素驅動，多受外部因素影響，增添了作為人民幣代理貨幣的吸引力，另一個吸引力是市場認為台灣央行今年全年都將按兵不動，而日本正處於升息循環，南韓才剛降息。

人民幣匯率 新台幣

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