央行拉尾盤台幣小升 守住32字頭

台積電（2330）宣布對美國加碼千億美元投資震驚市場，熱錢賣股匯出，拖累國內股匯雙挫。匯銀主管指出，儘管台股大跌，但中央銀行進場調節，加上出口商逢低拋匯，激勵新台幣匯率由貶翻升，終場升值0.4分，收在32.913元，終結連兩貶；市場交投熱絡，總成交量衝上20.325億美元，連兩天突破20億美元巨量。

匯銀主管分析，熱錢落跑、台股大跌，令新台幣匯率貶值壓力大，但央行展現守匯鐵腕，連兩日進場護盤，不僅全天守住新台幣匯率32字頭，尾盤更是神來一筆、進場拋售美元，令新台幣匯率升值0.4分報收。

中央銀行統計，美元指數昨天下挫0.7%，除韓元以外的主要亞洲貨幣多數走升，韓元昨天黯然下挫1.2%為「最弱亞幣」，日圓匯率則是亞幣升值領頭羊、單日大漲0.56%，星元匯率升0.22%，人民幣匯率升0.15%，新台幣匯率僅小升0.01%。

匯銀主管表示，「眼見昨天多數亞幣都在升值，我國央行不樂見新台幣匯率太弱勢，選在尾盤進場調節，甚至不惜令匯市豬羊變色。」匯銀主管還說，外資昨天大舉匯出逾10億美元，央行與出口商同步進場拋匯，外匯市場交易熱翻天，續爆20.325億美元成交巨量。

展望後市，匯銀主管認為，川普新政府關注對美國享有大量貿易順差的對手國，可能透過匯率報告或貿易制裁措施施壓。