信保基金攜手影響力投資 論壇激盪助新創企業融資

上海商業儲蓄銀行和台灣影響力投資協會主辦的雙月論壇落幕，盼促進影響力投資生態系相關的理念交流，並從ESG進階到具體落實SDGs，進一步形成政策指引和行動；其中，信保基金提供優惠貸款和綠色金融等相關措施，將攜手推升台灣的永續金融。

本次「信保基金 x 影響力融資」論壇由台灣影響力投資協會副理事長陳一強主持，他表示，論壇聚焦在信保基金如何透過政策性貸款、信用保證及綠色金融，降低新創與社會企業的融資門檻，並與銀行合作，透過公私協力機制與創新金融工具，有效引導資金流向具社會與環境影響力的企業。

上海商業銀行副總經理呂紹宇表示，上海商銀與影響力投資協會的雙月論壇合作已邁入第4年，本次論壇特別聚焦於信保基金，期望銀行端能與政策性授信貸款結合，為企業提供所需融資，透過信保基金建立起銀行與中小企業之間的橋樑。

台灣影響力投資協會理事長陳富煒指出，信保基金在台灣影響力投資的生態圈中扮演政策端不可或缺的輔助性角色，並同時在銀行、企業的三角關係中，發揮重要的催化劑作用。創業者可以建立和銀行的關係，而銀行可以依靠信保基金的支持，共同促進台灣社會中小企業的創新發展。

信保基金副總經理張文巧表示，信保基金在辦公部門的角色中，承擔政府政策性的職責，協助提供貸款利息補貼和優惠利率，並致力於支持社會與環境目標，涵蓋社會企業與綠色金融領域。針對金管會發布的「綠色及轉型金融行動方案」，信保基金也推出相關保證措施。

在與銀行的合作中，信保基金的關鍵作用在於分擔風險與穩定市場，而保證成數則是協助銀行分攤風險的主要手段。

信保基金推出的「新創企業暨無形資產融資信用保證措施」，屬於直接保證，適用於新創企業、社會企業及具有無形資產的公司，這是信保基金第一個最高保證成數可達百分之百的方案。

截至目前，已有45%登錄在社創平台的企業和67%的B型企業成功獲得承保。

作為社會新創及B型企業代表，馳綠國際執行長許佳鳴分享，初期申請融資時面臨許多挑戰，譬如缺乏授信歷史、理想的財務報表和實體資產作為擔保品。在與信保基金合作的過程中，馳綠國際利用技術和專利作為擔保，由工研院評估技術含量，最終成功向信保基金取得融資額度。