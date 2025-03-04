國銀1月賺536億元飆史上次高 歐美商辦不動產呆帳還沒完？

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經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／AI生成
新台幣示意圖。圖／AI生成

據金管會統計，2025年1月本國銀行稅前盈餘536.3億元寫史上單月，也是史上同期次高，均僅次於2024年1月賺的546億元。銀行局副局長侯立洋說，1月國銀獲利年減1.8%是因員工福利費用增加、手續費和其他投資淨收益減少所致。

1月國銀三大獲利支柱來源，以投資及其他淨收益年減11%降到209億元最慘，手續費淨收益也年減3.2%降到315.5億元，抵銷了利息淨收益年增8.8%到554.8億元，此消彼漲下，使整體國銀淨收益1079億元，年增僅0.7%。

侯立洋說，今年1月股匯市震盪大，使國銀投資淨收益較去年同期減少，其次，去年有高鐵聯貸案挹注國銀一次性手續費收入，墊高基期，使今年1月手續費收入呈現衰退。

金管會4日公布2025年1月國銀存放款和獲利狀況。1月國銀稅前盈餘536.3億元，月增65.7%、年減1.8%，月增是因去年12月是提呆高峰，1月提呆下降，加上1月銀行年初開紅盤，保單佣金和基金手續費增加，年減則是因手續費、投資淨收益減少且員工福利費用增加。

若以獲利貢獻占比來看，仍以國內總分行賺393億元、貢獻占比73%最高，OBU、海外分行和大陸分行等海外市場僅占27%。

海外市場中除海外分行獲利年減6.5%外，OBU和大陸分行獲利各年增19%和69%，侯立洋說，OBU獲利增加是因為利息淨收益增加，大陸分行則是因匯率變動和投資淨收益增加所致。

至於海外分行獲利衰退是因呆帳費用增加、利息淨收益減少。據統計，1月海外分行逾放比以兆豐銀1.24%最高，侯立洋說，是因兆豐銀海外分行出現商用不動產逾放所致。

兆豐銀

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