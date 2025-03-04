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企業資金需求與春節因素 國銀1月放款衝半年新高

中央社／ 台北4日電

金管會今天公布本國銀行2025年1月存放款餘額，其中，放款餘額達新台幣42兆5961億元、月增3885億元，增額創近半年新高。官員分析，主要是民營企業放款增加，與農曆春節企業備貨效益帶動資金需求所致。

金管會在今天例行記者會公布，截至2025年1月底止，38家本國銀行存款餘額達59兆4915億元，較去年12月底增569億元，成長數則創2023年9月以來新低。放款餘額達42兆5961億元，月增3885億元，創近半年新高。

金管會銀行局副局長侯立洋表示，國銀存款成長動能緩，主要有3大原因，首先是企業支付大額貨款，其次是美元兌新台幣貶值，海外收入換算回新台幣金額減少，第3是美國總統川普上任後，與多重因素影響投資展望，銀行客戶多配置海外投資，導致存款增速減少。

國銀放款部分，侯立洋說明，1月放款餘額達42兆5961億元，較2024年12月增加3885億元，主要原因是民營企業放款增加，與農曆年企業備貨效益帶動資金需求所致。

截至2025年1月底，國銀逾放比為0.16%；同時間國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率達845.58%，較去年12月減少89.62個百分點，也是2024年7月以來新低，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

觀察單月放款用途別，以週轉金月增3201億元最顯著、亦創半年來新高，其次是購置不動產放款月增578億元，企業投資月增77億元，購置動產則月增29億元。

侯立洋分析，週轉金月增最高可能原因為企業擴大產能而產生資金需求、農曆年節個人消費支出需求有週轉金需求，以及政府年初籌資、增加貸款等。

侯立洋進一步指出，購置不動產主要是剛性需求，加上年底為交屋旺季，使房貸餘額增加，但受央行的選擇性信用管制，整體房市買氣回歸基本面。

金管會今天同步公布2025年1月本國銀行稅前盈餘達536.3億元，創歷史單月與同期次高，僅次於2024年1月的546.1億元。其中又以國內總分行（DBU）為主要獲利來源，2025年1月稅前盈餘為393億元，年減5.1%。

侯立洋說，整體國銀獲利年減原因為員工福利費用增加，以及手續費、投資及其他淨收益稍微減少所致。不過，與2024年12月底相比則增212.6億元、月增65.7%，主要是銀行1月有開紅盤習慣，保險佣金和基金手續費等收入增加，另外，12月也是銀行提列呆帳高峰。

海外分行2025年1月稅前盈餘60.8億元，年減6.5%，主因為呆帳費用增加、利息淨收益減少；大陸地區分行2025年1月稅前盈餘9.2億元，年增69.2%，主因為匯率變動和投資淨收益增加。國際金融業務分行（OBU）2025年1月稅前盈餘為73.3億元，年增19.3%，主因為利息淨收益增加。

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