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公股銀最大都更 合庫寶通大樓營建工程36.9億元決標

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

近年公股銀行最大都更案、合作金庫銀行參與寶通大樓都市更新案營建工程4日決標，由根基營造以36.98億元承攬。合庫銀行權利價值比例93.4006%，應負擔費用約34.53億元。

合庫公告，台北市大安區仁愛段五小段480地號等2筆(原1筆)土地都市更新案(即寶通大樓都市更新案)，營建工程業已決標。契約簽署人為本案代理實施者合作金庫資產管理股份有限公司與根基營造股份有限公司。

位於忠孝東路四段，鄰近國父紀念館捷運站出入口一旁的寶通大樓，為合庫銀行名下資產，總地坪面積超過500坪，之前包括合庫投信、合庫人壽及合庫國外部都位於寶通大樓，大樓歷史超過50年，921震災時已有傾斜，自2019年劃定更新單元，2023年7月權變計畫核定公告，都更歷時近5年。

合庫銀行去年5月召開董事會，決議寶通大樓都市更新案通過預算，總地坪面積達1,800平方公尺（約544.5坪），每坪價格約870萬元，總金額達47.37億元。據三家不動產估價師聯合事務所估價，該案更新前土地權利價值落在42.11億至44.25億元，更新後可分配權利價值為79.93億至80.92億元。

合庫 都市更新

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