金管會盯金融業公平待客表現 2026年評鑑辦法出爐

為督促金融業做好公平待客，金管會今天公布2026年公平待客原則評核新機制，將委外由證基會辦理評核，並借助外部專家意見、納入多元觀點，預計共120家金融業者納入評核對象。

金管會自2019年推動金融服務業公平待客原則評核機制，並視需要滾動調整評核機制內容。金管會今天揭曉2026年公平待客原則評核機制，評核期間為2025年1月1日至12月31日，共有120家金融業必須受評。

金管會法律事務處長林志憲說明，為督促金融業做好公平待客，將委託證基會辦理評核，並借助外部專家意見、納入多元觀點。評核對象共120家，其中，銀行業有36家，包含3家純網銀；證券期貨業則有資本額新台幣100億元以上的綜合券商9家、小型專業證券經紀商21家及專營期貨商14家。保險業則有壽險21家及產險19家。

林志憲指出，2026年的評核指標有2大類、總分共130分，其中第1大類為「公平待客原則10項原則」、共100分，而每個原則的評核指標將各占10分，另外調整各原則配分權重為落實情形占80%，金融消費爭議情形占20%。

舉例來說，在「訂約公平誠信原則」 滿分10分中，業者的落實情形最高可拿8分、金融消費爭議情形最高得2分。

另外，第2大類為「董事會推動之重視及具體作為等情形」，最高合計30分。林志憲說明，2026年指標與過去不同是將「金融檢查與日常監理」項目合記的30分移除，改成總分130分外的減分項目。

林志憲指出，2026年的加強評核重點仍與2025年相同，加分項目包含業者防制詐騙的措施及成效、申訴處理機制的健全性，以及解決改善高齡及身心障礙者數位落差的措施及成效。

林志憲也提到，委外給證基會辦理的原因是過去評鑑由金管會3個局個別辦理，且多為紙本往來，在ESG時代評核機制要隨時檢討，除數位填報外，也可隨時和受評單位溝通。

2026年公平待客原則評核結果，金管會將維持分2級距公布前段班業者名單，第1級距為前25%，第2級距為前25%至50%；為鼓勵金融業強化公平待客，金管會亦將維持頒發最佳進步獎給較前次評核進步的業者。