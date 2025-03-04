京城銀打呆2月虧損 前二月 EPS 為0.22元

京城銀（2809）4日公布自結2月獲利，單月稅後淨損1.58億元，每股稅後淨損（EPS）0.14元；累積稅後純益2.49億元，EPS為0.22元。京城銀副總經理尤其偉指出，單月虧損主因打消一筆傳產客戶呆帳約9億餘元，但因為有擔保品，處分後有機會回沖。

京城銀2月自結稅前淨損2.27億元，EPS -0.20元；稅後淨損1.58億元，EPS -0.14元，累積前二月稅後純益2.49億元，較去年同期衰退81.5%，EPS為0.22元。每股淨值49.76元。據了解，2月撇除打呆因素，利息、手續費及投資收益等表現均穩健。

京城銀向來維持高標準資產品質，本次自備抵呆帳打消逾放後，即增提備抵呆帳，截至2月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為5,852.43%，全體放款覆蓋率為1.28%。京城銀表示，國內景氣穩健成長，但全球貿易的局勢與政經變化對台灣經濟及產業發展的影響仍值得持續觀察。

京城銀3日召開股東臨時會也順利通過併入永豐金（2890）。京城銀與永豐金將以股份轉換方式，每一京城銀普通股換發永豐金1.15股普通股及26.75元現金，做為永豐金取得京城銀100%股權之對價。股份轉換案完成後，京城銀將成為永豐金百分之百持股子公司。京城銀盼能於2026年第4季前完成兩家銀行間的整併。另據了解，京城銀往年多於2月底至3月間董事會決議配發股利，今年決議時間會較晚。

此外，京城銀行獨家推出的海外線上匯款平台「京匯通」，除了開放本國人使用，現已擴大服務範圍至外籍人士，以響應政府普惠金融政策。 3月更推出「匯 GCash菲常省」活動，客戶可直接將款項匯入菲律賓當地最受歡迎的電子錢包之一 GCash，並享筆筆手續費 0元的優惠，無論身處何地，透過簡單幾個步驟，即可輕鬆完成安全便捷的線上匯款。