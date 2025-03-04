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保險龍鳳獎開獎 合庫六度獲選畢業生最嚮往金控公司

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控六度榮獲保險龍鳳獎「最嚮往的金控公司」，由金管會保險局副局長陳清源(右)頒發獎座予合庫金控總經理蘇佐政(左)。 圖／合庫金控提供
合庫金控六度榮獲保險龍鳳獎「最嚮往的金控公司」，由金管會保險局副局長陳清源(右)頒發獎座予合庫金控總經理蘇佐政(左)。 圖／合庫金控提供

2025「全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果日前出爐，於4日舉行「保險龍鳳獎」頒獎典禮，其中合庫金（5880）集團表現亮眼，不僅由合庫金控六度獲選畢業生「最嚮往的金控公司」，子公司合庫人壽亦獲頒「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組之優等獎，共囊括3大獎項。

合庫近年頗受年輕求職者的青睞，除公開招考報名人數屢居公股同業之冠，更多次獲頒保險龍鳳獎及網友票選「幸福企業」，在證交所歷年公告的金融保險業「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，不論是薪資中位數或是平均數，均名列同業前茅，其中最能代表基層員工福利的薪資中位數，於2023年高達129萬元，對社會新鮮人而言相當具吸引力。

合庫長期致力於打造健康安全職場，成果也備受國際肯定，在2024年道瓊永續指數(DJSI)評選項目中，「職業健康和安全」等7項為全球最佳，於性別友善方面，除2023年入選彭博性別平等指數(GEI)外，在2024年陸續榮獲TCSA台灣企業永續獎「性別平等領袖獎」、TSAA台灣永續行動獎「SDG05性別友善 幸福職場」銀獎等，並獲國際性別平等研究機構Equileap青睞入選「Equileap新興市場性別平等企業」，此為台灣金融業之首位。爾來社會上職場霸凌與性騷擾事件頻傳，對此，合庫表示，集團對於職場不法侵害採取「零容忍」立場，並要求單位主管督導各級幹部加強關懷、協助員工，合庫深信人才為企業邁向永續經營之根本，營造良好的工作氛圍有助於推動集團永續發展策略。

2025年合庫持續招募新進人員，總公開招考人數超過500人，除於年初由合庫銀行辦理第一梯次公開招考100人外，合庫金控及合庫銀行第二梯次公開招考計402人，並配合同學畢業季時程，報名期間為2月26日至3月31日、筆試及面試分別於4月及5月舉行，並於6月初公告錄取名單，讓應屆畢業生可以無縫接軌，畢業即就業，有關其他新進人員招募資訊，詳閱合庫金控、合庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站。

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