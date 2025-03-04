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聯邦銀行推綠色消費 新卡指定通路最高回饋10%

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
聯邦銀行表示，為了支持能源永續、綠色循環還推出了「聯邦綠卡」，為業界首例同步發行環保材質實體卡片與虛擬卡。本報資料照片
聯邦銀行表示，為了支持能源永續、綠色循環還推出了「聯邦綠卡」，為業界首例同步發行環保材質實體卡片與虛擬卡。本報資料照片

民眾環保意識抬頭，聯邦銀行透過與一卡通、萊爾富合作，打造綠色生活，聯邦銀行表示，現在將信用卡綁定一卡通，持卡搭乘全台大眾運輸消費，就能享有雙倍回饋；另外也推出「聯邦綠卡」，於指定通路消費最高享10%回饋。

聯邦銀行表示，今天開始至114年6月30日，於iPASS MONEY APP中登入 iPASS MONEY帳戶，並同意加入一卡通綠點回饋後，使用聯邦信用卡一卡通票證功能支付全台大眾運輸消費，即享每趟搭乘一卡通綠點兩倍送，累點無上限，綠點1點可折抵1元大眾運輸花費或生活繳費，包括停車費、電費、水費和信用卡費等，期待能鼓勵民眾選擇友善環境的消費模式並實踐低碳生活

聯邦銀行表示，為了支持能源永續、綠色循環還推出了「聯邦綠卡」，為業界首例同步發行環保材質實體卡片與虛擬卡，並針對電動汽機車充換電費用、租借共享汽機車（iRent、WeMo等）、生機選品（里仁、聖德科斯等）、綠色捐贈（中華民國荒野保護協會等）等指定綠色通路，提供最高10%回饋；此外，針對每月必繳的水電瓦斯、電信費等生活費用，申辦聯邦綠卡代扣繳再享最高1%回饋。

一卡通 消費 聯邦銀行

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