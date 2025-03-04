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央行調節出口商拋匯 新台幣貶轉升收32.913元

中央社／ 台北4日電
新台幣兌美元今天收盤收32.913元，小升0.4分，終結連2貶。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元今天收盤收32.913元，小升0.4分，終結連2貶。圖／聯合報系資料照片

台積電宣布對美國再投資至少1000億美元，為市場投下震撼彈。台股今天受到美國科技股修正拖累，匯價一度貶至32.976元，不過，出口商持續拋匯，加上央行尾盤調節，匯價最終由貶轉升，新台幣兌美元今天收盤收32.913元，小升0.4分，終結連2貶。

美國科技股持續修正，台積電美國存託憑證（ADR）下挫4.19%，拖累台股表現。台股早盤一度重挫近400點，隨後有所反彈、收斂部分跌幅，終場下跌159.37點，收在22596.88點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣569.17億元。

外匯交易員表示，台股大跌，外資上午匯出不少，帶動匯價走貶，不過，午後外資匯出力道漸少，加上出口商拋匯、央行進場調節，新台幣尾盤最終由貶轉升。多方力道拉鋸下，推升台北及元太外匯市場總成交金額放大到20.325億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.91元，最高32.91元、最低32.976元，最後收32.913元，小升0.4分。

外匯交易員指出，新台幣後續仍為偏貶整理，不過，出口商看準匯價進場拋匯，短期帶來一定支撐力道，應該不會那麼快貶破33元關卡。

根據中央銀行臉書統計，美元指數走貶0.7%，亞洲貨幣多數走升，日圓大漲0.56%，新加坡幣升0.22%，人民幣升0.15%，越南盾走揚0.08%，新台幣小升0.01%，韓元重貶1.2%。

台股 新台幣 美國

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