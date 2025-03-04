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是否收到永豐金與京城銀的合併申請？金管會這麼說
媒體關注永豐金與京城銀行周一開完股東臨時會通過合併案之後，是否已向金管會送件申請？銀行局副局長侯立洋指出，合併申請案提出的時點由業者來決定，金管會並未規定送件的期限，而目前尚未接到永豐金和京城銀行的申請。
至於台新金和新光銀行工會上周已經簽完勞資協議，對於是否收到台新金和新光金對勞資協議的補件，銀行局則並未正面回應，侯立洋指出，金管會對於「新新併」後續的審議進度，銀行局不便再說明。
永豐金併京城銀行，可說為繼2016年元大金併大眾商銀之後，時隔近9年再一宗金控併銀行的合併案個案，侯立洋表示，由於都和股權轉換的合併案有關，因此將用金控法第26條規定進行審查。
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