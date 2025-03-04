十年卓越！台新金控穩居畢業生心中最嚮往金控

現代保險教育事務基金會4日公布調查結果並舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，台新金（2887）以卓越的永續經營與人才培育實力，連續十年榮膺應屆畢業生心目中的「最嚮往金控公司」。旗下台新人壽更繼加入台新金控後，第二度奪下「最嚮往的壽險公司」殊榮，成績亮眼，再次彰顯其業界領先地位與品牌魅力。

台新金控總經理林維俊指出，秉持「人才即核心競爭力」的理念，透過產學合作、海外招募及研發替代役三大管道，全面延攬並培養跨領域金融人才，並提供具市場競爭力的薪酬與完善的福利制度，包括優於法規的60天產假、彈性工時及子女教育津貼延伸至大學階段，全方位照顧員工及其家庭不同生命階段的需求。

聚焦AI與金融科技創新，台新金控積極推動金融科技人才培育，除了業界首創的台新大學「學習帳戶」，讓員工自主靈活學習專業技能、第二專長及多元進修外，更強化數位金融、數據分析、數位行銷及AI應用等關鍵能力培訓，鼓勵員工運用數位工具提升工作效能，增強團隊競爭力。此外，公司也成立創新科技應用部，優化AI賦能工作流程，提升員工專注於高效創新服務的能力。

台新人壽自加入台新金控後，業務快速成長且人才培育成果卓越，連續兩年參獎均榮獲「最嚮往的壽險公司-內勤組及外勤組」雙項優等殊榮，展現專業團隊與高品質服務的雙重實力。台新人壽總經理戴朝暉表示，台新人壽長期深耕國內保險市場，重視壽險人才培育，此次獲獎顯示台新人壽講求照顧人理念的全方位人才培育策略，深受年輕學子的信賴與肯定，今年將持續擴大招募壽險顧問，強化精進人才培訓，關注社會趨勢與客戶需求，提供滿足客戶不同人生階段需求的解決方案，期許成為客戶信賴的智慧好夥伴。

人才是企業發展的關鍵動力，也是永續經營的基石之一。戴朝暉指出，保險不只是一份事業，更是一輩子的承諾。台新人壽透過完備的培訓系統，使每位壽險顧問具備高度專業知識，並且以「愛與關懷」出發，協助客戶獲得「財務上的安全」以及「心靈上的平和」，強調誠信至上，以客戶利益為優先，為客戶人生的風險與財務規劃超前部署，透過跨部門、跨領域協同合作，為客戶創造最大價值。台新人壽鼓勵渴望在保險業立足的求職新人能勇於成就自己、幫助他人，更歡迎樂觀積極、具有創業企圖心與服務熱忱、勇敢追夢的優秀人才加入台新人壽，共創成功實現夢想。

台新金控持續優化福利制度，從職涯發展到退休規劃，提供全方位支持，並透過員工持股信託、健康促進計畫等措施，打造兼具專業成長與幸福感的工作環境。展望未來，台新將持續精進人才培育策略，攜手員工共創金融新未來。