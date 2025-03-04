新壽獲2025保險龍鳳獎肯定 為畢業生嚮往企業

《現代保險雜誌》4 日公佈 2025年「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，並舉行 2025「保險龍鳳獎」頒獎典禮，新光人壽榮獲保險財金系所應屆畢業生最嚮往的壽險公司「內勤組」與「外勤組」優等，彰顯新光人壽人才培育深獲社會大眾肯定。

新光人壽視人才為企業永續發展與前進的重要資源，積極厚植產業人才，提升競爭力。每年投入大量資源，針對不同職級或職務的同仁，透過內外部教育訓練支持員工職涯賦能，讓員工能夠結合自己的專業、產業知識與領導職能，為組織創造最佳績效，達成企業永續發展之目的。因應產業需求，今年新光人壽除了將持續招募數位資訊、精算及投資等人才外，更聚焦培育核保、理賠專業人才作為下個世代儲備幹部，以優於業界平均起薪，擴大招募核保及理賠雙領域專業人才 (MA)，並提供完整培育養成計畫及升遷管道，歡迎優秀年輕世代加入「光無所不在，心與你同在」的新壽大家庭。

為強化業務組織發展與提升業務即戰力，新光人壽以「來新光 開人生獨特的光」作為人才招募主軸，設計「高自由、高獎酬、高後援、高包容」的業務行銷制度，吸引業務菁英人才加入與建立高效能業務團隊。該制度實施以來，搭配完善的高效能銷售訓練課程，並輔以數位行銷工具與新壽獨創的「一畝田」服務制度，協助業務員快速躋身超級業務殿堂。

截至2024年底新壽業務通路業務員已成長至約7,400人，更是去年唯一人數有正成長的壽險公司。此外，2024年一年兩次的保險競賽月約有200至300人單月收入突破百萬元，其中更不乏許多當年度才加入新光的新人，顯見在新光人壽健全的制度規劃下，優秀業務人才年薪破百萬元不是夢，甚至還有機會挑戰單月百萬大關。

新壽長期深耕校園，積極推動保險人才培育，與國內各大專院校產學合作，提供保險實務課程、企業實習、輔導考取專業證照等專案，並提供實習獎學金及保險保障，鼓勵學子安心實習，累積實力並儲備競爭力，以因應瞬息萬變金融市場的挑戰。同時，為培養國際金融人才，以及提早迎戰數位浪潮，新壽與銘傳大學簽訂產學合作策略聯盟備忘錄，董事長魏寶生更規劃多堂保險 AI 實務課程，領頭赴校親自授課，期能為保險業界孕育全方位人才，讓學生一畢業就能具有職場即戰力。

新光人壽長期落實惠普金融，實踐企業社會責任，優良的企業品牌形象長期深獲保險龍鳳獎與年輕族群信賴與肯定，更成為求職者心中的幸福企業。