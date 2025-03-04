國泰力推友善職場及多元育才超吸睛 千名財金保險系所學生都按讚

全台財金保險系所學生心中「最嚮往的公司」揭曉，國泰金（2882）及國泰人壽、國泰產險再創「大滿貫」佳績。《現代保險》雜誌攜手現代保險教育事務基金會於4日舉辦2025年「保險龍鳳獎」頒獎典禮，透過「第30回全國大學保險財金等系所學生就業意願問卷大調查」，以工作環境、公司制度及待遇等面向，揭開近1,500名青年學子的求職想法。國泰金控榮獲金控公司最高榮譽「特優」；國泰人壽獲壽險內勤、外勤「特優」；國泰產險亦勇奪「特優」；金控攜手子公司連續13年獲肯定，穩居金融保險同業之冠。

國泰深知「人才」是企業持續進步的關鍵，長期支持營造友善職場環境；近年除陸續推出混合辦公模式、彈性工時、學習假及減速不脫隊等員工支持方案，員工亦可透過「里民大會」與總經理零距離對話，堪稱員工最強大的身心靈後盾。國泰不只守護員工，亦依員工專業能力及職務需求，推出跨集團的多元學習平台，讓員工可透過實體課程、社群網站、線上學習平台及行動化學習等方式，協助員工快速補足職務所需職能，在大樹共生圈裡，共創更好的職涯旅程。

國泰亦由金融專業職能出發，藉多元管道推動金融教育，帶動「永續力」及「職場力」成為青年學子的超能力，發揮金融永續先行者的關鍵影響力。國泰在金融教育上，為高中生打造財經素養課程及營隊，並於全台大學巡迴舉辦影響力投資校園論壇，累計影響超過3.3萬名青年學子。此外，國泰舉辦氣候行動博覽會暨氣候變遷青年論壇，鼓勵青年以創意永續行動方案解決在地問題，迄今募得近百件提案。「國泰金融創新關鍵勢Podcast」及「國泰永續識務所」粉絲專頁，則以國泰視野，向民眾分享發展多元創新金融場景的背後秘辛與永續小知識。

國泰人壽關注年輕世代生涯發展，每年均提供在校生豐富的實習、營隊及人才培訓等機會，助力新世代勇於探索個人職涯旅程。「國泰業務菁英實習計畫」透過52堂實務培訓及一對一輔導制度，累積近千名學生參與。「夢想直販所」營隊於暑假舉辦，參與學生可同步學習保險、產險及證券專業知識，增添日後求職優勢。「Young高登計畫」則是在全台超過300個營業據點，推出「領航新秀業務員(PSA)」及「斜槓業務員(CA)」雙軌選擇，讓有意從事保險業的人才，依個人職涯規劃，邁向成為頂尖業務之路。

國泰人壽對既有員工，推出主題多元的增進職能課程及線上學習資源，亦推出學習假，鼓勵員工在忙碌工作之餘也能進修充電，為個人專業職能再加值。「數據人才訓練課程」開設給非數據、資訊背景人員，修課學員不但需在為期9個月的密集課程中，學習資料分析及工具應用，更得分析工作中痛點，做出期末數據分析專案，才能獲得課程認證，此舉大幅提升個人工作效率，亦助力團隊持續進步。為達到學用一致、職涯探索目的，國泰人壽搭建「校園樹」網站，透過前輩經驗談，從如何準備履歷、面試，再到就業和分享人生觀，幫助學子更靠近心目中的理想人生。

國泰產險重視員工成長與發展，規劃完整的產險核保理賠考試及線上訓練課程，鼓勵員工汲取職能新知、適性發展，並提供新人考取證照獎勵。因應產險業務場景多元，國泰產險廣納跨領域背景的優質人才，以滿足客戶多元保險服務需求，並致力創造幸福職場，透過員工協助方案，確保員工心聲可即時獲得傾聽及解決，定期舉辦戶外體適能活動，鼓勵養成運動好習慣，守護員工身心靈健康。

結合數位轉型浪潮，國泰產險以效率、彈性、自主等三大面向，鼓勵員工跨域探索，優化工作流程、提升員工職能彈性及授權信任，促進員工兼具自主性及敏捷度。國泰「資訊人才培育計畫」，即是讓過去毫無程式基礎的同仁，在接受約3個月密集課程後，搖身一變成為程式開發工程師，國泰產險同仁於2024年通過考核比例達100%。國泰產險亦開發多項數位行動App來優化業務流程，幫助業務及理賠人員可快速協助客戶處理各項試算及承保服務。