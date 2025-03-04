富邦金控、富邦人壽、富邦產險14度蟬聯「保險龍鳳獎」四項特優

《現代保險雜誌》公布2025年「全國財金保險系所畢業生就業意願」調查結果，並於4日舉行2025「保險龍鳳獎」頒獎典禮。富邦金（2881）14度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。富邦金控及子公司14度穩坐四項特優，再度獲得全國財金保險系所畢業生的高度青睞，展現卓越的人才培育與永續經營實力。

富邦金控董事長蔡明興表示，保險龍鳳獎30年以來每年針對「全國財金保險系所畢業生就業意願」進行調查，調查結果除獲各界肯定與重視外，也是全國社會新鮮人求職選擇的專業指標之一。富邦金控、富邦人壽、富邦產險14度蟬聯「保險龍鳳獎」四項特優獎項，是對富邦金控及其子公司在人才發展與企業經營上的肯定。2024年富邦金控稅後淨利首度突破1,500億元，連續16年蟬聯金控每股獲利王，締造亮眼成績。富邦金控亦善用集團、子公司人才發展資源，持續推動多元的培育方案，包括各階主管培訓及領導力精鍊計畫、基層儲備主管計畫、提升全員數據應用能力等，並優化學習平台，支持員工自我發展；更自今年1月1日起全面提升員工持股信託福利，全力打造友善幸福的職場環境，與員工攜手共同續創佳績。

富邦人壽14連霸最嚮往壽險公司、壽險內外勤特優

富邦人壽14度榮獲保險龍鳳獎「最嚮往的壽險公司」內勤組、外勤組特優肯定，其中外勤組更以51.1%的勾選率領先同業，獲得全國財金保險系所畢業生的肯定。富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽矢志成為台灣保險專業人才的培育搖籃，秉持以人為本的企業文化，致力提升員工的職場幸福感、提供多元福利制度，亦獲得臺灣企業永續獎「職場福祉領袖獎」殊榮。並長期與大專院校建教合作，將保險專業延伸至校園；同時，推動校園人才培育銜接計畫，讓學生融合課堂理論與實際案例，預先養成職場技能，打造畢業即就業的實戰力。本次獲獎顯示富邦人壽在人才培育上的耕耘，深獲年輕族群信賴與肯定。未來，也將持續運用金控資源優勢與企業完整的教育培訓系統，並提供多元數位輔銷工具，協助有志於壽險事業者，在富邦開創個人事業、提供保戶更優質專業的服務。

富邦產險再獲保險財金系所應屆畢業生最嚮往的產險公司

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險深知人才培育的重要性，依據專業技能與職務特性，為員工規劃全方位培訓藍圖，搭配多元混合學習方式，藉由豐富多樣化的學習管道，讓員工能夠隨時因應市場環境，提升專業能力。同時，亦致力培育年輕學子成為金融保險專業人才，多年來陸續與各大專院校保險相關系所進行產學合作，開辦產險實務課程，並對全台各縣市大學不限科系所之應屆準畢業生，規劃「實習工讀生」招募專案，透過實務歷練提升專業能力，奠定職涯發展良好基礎，以銜接未來職場。

此外，富邦產險持續拓展海外營業據點，亦重視海外子公司之人才培育與職涯發展，除由內部徵選同仁外派赴任，也積極對外招募有志之士。未來，富邦產險將持續以永續發展的理念穩健經營，期許發揮保險正向力量，朝社會共好的願景邁進，也為培育更多優秀人才加入產業而努力。