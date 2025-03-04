國際婦女節來臨 壽險業提醒女性完善長期照護保險規劃

「生、老、病、死」是人生生命現象的一個過程，不過，許多人忽略了「病」與「死」之間，還存在著「失能」這個潛在且漫長階段。根據內政部統計，2023年國人平均壽命達80.2歲，其中女性83.7歲、男性76.9歲；然而，女性雖平均餘命較長，但失能時間相對較長，衛福部統計2022年女性之不健康餘命8.63年，明顯高於男性6.98年。

進一步分析衛福部統計，2023年領有身心障礙者中65歲以上族群居多，占比達47%，反映在高齡階段需承擔更大的財務與照護壓力。此外，失智時鐘持續加速快轉，平均每3秒就新增1名失智患者，過去6年間，失智症就醫人數增幅達20%，且女性患者比例高於男性，顯示失智風險已成為影響個人及家庭的重要課題。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，在即將到來的38國際婦女節，希望所有女性民眾更在乎自己，通過健康飲食、運動以及休息來照顧自己。也呼籲女性民眾無論是哪種年紀、揹負什麼角色，都應該趁這時好好的關愛自己，也盡早為可能面臨的失智與失能風險做好長期照護計畫。

為協助民眾因應長壽失能與失智風險，AIA友邦人壽推出「友邦人壽樂扶照護利率變動型終身保險」，整合意外失能、嚴重特定傷病、身故三大核心保障；針對初次罹患12項第一類嚴重特定傷病（如嚴重肝硬化症、心臟瓣膜開心手術等）及因意外傷害致1~6級失能，提供單筆即時照護保險金應急；初次罹患7項第二類嚴重特定傷病（如嚴重阿茲海默症、嚴重巴金森氏症等）或因意外傷害致1~6級失能，則提供安養樂扶保險金，用來支付長期醫療照護所需的定期花費；身故保險金則可以照顧下一代的生活。

為提供保戶最大的方便性，即時照護保險金及安養樂扶保險金理賠申請依約僅需首次審核，續年度的保險金僅需提供被保險人生存證明，無須再重新檢附其餘證明文件。