海綿寶寶鍍金銀幣 台銀開賣全球限量2,000枚

「是誰住在深海裡的大鳳梨裡」！慶祝海棉寶寶卡通影集上映25周年紀念，臺灣銀行推出「海綿寶寶2英兩鍍金精鑄銀幣」，每枚售價新台幣8,190元。

臺灣銀行表示，為慶祝深受大小朋友喜愛的《海綿寶寶》卡通影集上映25周年紀念，澳洲柏斯鑄幣局推出「海綿寶寶2英兩鍍金精鑄銀幣，台銀則自3月4日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外）銷售。

海綿寶寶銀幣主題圖案及幣緣均鍍24k黃金，展現海綿寶寶經典笑容的歡樂活潑形象。銀幣主題面以精湛的鍍金工藝鮮明描繪了海綿寶寶的頭部、手臂、領帶和方褲，背景則飾以細緻的花形雲朵圖案環繞以及海綿寶寶官方標誌「SpongeBob SQUAREPANTS」，運用精鑄等級工法鑄造，讓閃亮光澤的鏡面效果更襯托出黃金海綿寶寶主題圖案。

銀幣直徑50.80公釐，厚度4.80公釐，正面鐫刻現任大英國協領袖英國國王查爾斯三世側面肖像、外圈標示國王名號(KING CHARLES III)、發行國家(TUVALU)、面額(2 DOLLARS)、重量及含銀成色(2oz 9999Ag)等字樣，全球限量發行2,000枚。