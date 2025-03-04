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臺銀開賣海綿寶寶2英兩鍍金精鑄銀幣 全球限量2,000枚

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
海綿寶寶2英兩鍍金精鑄銀幣。臺銀／提供
海綿寶寶2英兩鍍金精鑄銀幣。臺銀／提供

臺灣銀行自3月4日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售「海綿寶寶2英兩鍍金精鑄銀幣」，每枚售價8,190元。

為慶祝深受喜愛的《海綿寶寶》卡通影集上映25週年紀念，澳洲柏斯鑄幣局推出「海綿寶寶2英兩鍍金精鑄銀幣」。本枚銀幣主題圖案及幣緣均鍍24 k黃金，完美展現海綿寶寶經典笑容的歡樂活潑形象。銀幣主題面以精湛的鍍金工藝鮮明描繪了海綿寶寶的頭部、手臂、領帶和方褲，背景則飾以細緻的花形雲朵圖案環繞以及海綿寶寶官方標誌"SpongeBob SQUAREPANTS"，運用精鑄等級工法鑄造，讓閃亮光澤的鏡面效果更襯托出黃金海綿寶寶主題圖案。

銀幣直徑50.80公釐，厚度4.80公釐，正面鐫刻現任大英國協領袖英國國王查爾斯三世側面肖像、外圈標示國王名號(KING CHARLES III)、發行國家(TUVALU)、面額(2 DOLLARS)、重量及含銀成色(2oz 9999Ag)等字樣，全球限量發行2,000枚。

本枚銀幣搭配精心包裝展示設計，還原海綿寶寶住所-充滿童趣可愛的鳳梨屋。銀幣置放於專屬特製展示座上，得以極佳角度觀賞閃耀光澤的鍍金圖案。

光澤 臺灣銀行

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