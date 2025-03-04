格上Go Smart共享車導入Volvo電動車 跨足純電共享時代

格上Go Smart共享車導入Volvo電動車跨足純電共享時代，進化純電駕馭啟動充電隨插即充完善eMaaS生態圈。

共享汽車市場擁有最多元車款的格上Go Smart，在持續拓展站點數達1,370站後，再強化車隊陣容，首次導入Volvo旗下熱銷純電車款XC40 Recharge，宣告純電車跨入共享汽車版圖，同時也進一步完善eMaaS（Electric Mobility as a Service）生態圈，啟動全台近150個隨插即充站點充電服務，強化充電網絡，讓租電車不必煩惱充電問題。

格上Go Smart共享車服務擴及全台19縣市，持續調整站點布局，車隊數近3,000台車，2024年創造逾40萬趟次、總里程數近4,000萬公里。在淨零減碳趨勢下，電動車銷售市場持續成長，格上Go Smart持續擴大綠能車隊布局，2024年在LUXGEN n7量產助陣下，日租車已超過300台電動車營運規模，2025再新增共享車純電車服務，在既有8個品牌、14款車外，再上架首款電動車市場熱銷車Volvo XC40 Recharge，全新進化共享純電車的駕馭體驗。

Volvo XC40 Recharge滿電續行465KM、雙馬達輸出動力，加速強勁有感。格上共享車首波上架，推出平日優惠價每小時264元，假日每小時276元，里程費3.5元的優惠價格；即日起至三月底搭配「油轉電無痛升級」方案回饋客戶，共享新戶單次租達4小時，即贈4小時租金面額券乙張（平日單張優惠面額1,056元，假日優惠面額單張1,104元）；既有用戶單次租達3小時，即贈3小時租金面額券乙張（平日租車單張優惠面額792元，假日租車優惠面額828元）。

為提供消費者更便利的純電駕馭體驗，格上Go Smart也推出「隨插即充快充站地圖」，啟動全台各地近150站、700槍的充電網絡，供日租車及共享車用戶快速尋找充電站點，並提供現場免付充電費、免預綁信用卡扣款、免下載充電業者APP、現場免掃碼，省去繁瑣步驟等便利措施，輕鬆使用由EVOASIS及U-POWER提供之DC快充服務。

此外，歡慶純電上架共享車，格上Go Smart日租車亦推出全車系純電車不分平假日6折，再送200元折抵券，以及LUXGEN n⁷租金優惠2,000元/日（定價3,800元/日），Volvo純電車最低2,099元/日優惠價格，同步結合覆蓋南北全域之隨插即充服務，讓消費者無痛從油轉電，無論使用共享車或日租車都擁有一次到位的最佳體驗。