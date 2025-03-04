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台中銀3月起員工全面加薪 新進行員起薪調至4.3萬

中央社／ 台北4日電

為提升企業能見度與市場競爭力，台中銀行今天表示，今年3月起員工全面調薪，平均調幅5%以上，此外也針對新進行員起薪調升至新台幣4萬3000元（含伙食津貼），調幅達11%。另外，3月也將透過金研院招募200名員工。

台中銀今天發布新聞稿指出，新進行員將調薪至4萬3000元（含伙食津貼）、調幅達11%；同時為吸引年輕人留任，對於資淺行員的調薪幅度亦達10%以上，其餘行員則參酌個人績效表現、給予不同調幅，平均調幅為5%以上，合計有2600多人獲得調薪機會、調薪人數高達8成。

台中銀說明，為持續業務發展，3月已透過金融研訓院展開徵才活動，將招募200人。台中銀2024年全年稅後淨利為82.92億元，稅後每股盈餘（EPS）為1.50元。

台中銀行 徵才活動

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