彭博：兩岸匯率走勢更緊密 吸引人民幣空頭押注 可能助貶新台幣
彭博資訊報導，新台幣與人民幣匯率走勢愈來愈緊密，讓部分投資人找到做空人民幣、同時避開北京當局干預風險的機會，可能鼓勵投資人以押注新台幣續貶，作為預期美國關稅將導致人民幣貶值的方式。
彭博彙整的數據顯示，以評估經風險調整後相對報酬的Sharpe比率來看，這個策略看來相當聰明，過去三個月來，做空新台幣對美元的報酬率高於2%，做空離岸人民幣對美元的報酬率則僅0.6%。
新台幣與離岸人民幣的120天相關係數在2月升抵2020年來最高，彭博認為這個趨勢可能持續下去。基於台灣位處美中關係的斷層線，再加上台灣對中國大陸經濟的貿易曝險、以及在全球科技供應鏈的關鍵地位，新台幣與離岸人民幣走勢已相連結。
這也意味著新台幣和人民幣一樣，對美中關稅與地緣政治緊張的牽動，對擔心中國人民銀行（中國大陸央行）干預的投資人來說，新台幣顯然是表達對人民幣前景看法的替代選項。
相較於韓元或日圓，新台幣今年來的走勢都並非由當地因素驅動，多受外部因素影響，增添了作為人民幣代理貨幣的吸引力，另一個吸引力是市場認為台灣央行今年全年都將按兵不動，而日本正處於升息循環，南韓才剛降息。
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