星展集團贏得《環球金融雜誌》「全球最佳永續金融銀行」大獎

星展集團近日被紐約權威金融雜誌《環球金融雜誌》評選為「全球最佳永續金融銀行」（World's Best Bank for Sustainable Finance），為星展銀行首次獲得此項全球性之殊榮，星展銀行（台灣）更連續二年蟬聯「台灣最佳永續金融銀行」。

同時，星展亦贏得亞太區「最佳ESG貸款銀行」（Best Bank for ESG-Related Loans）和「最佳轉型 / 永續連結貸款銀行」（Best Bank for Transition/ Sustainability Linked Loans）肯定，該獎項彰顯星展運用創新融資解決方案及與公私夥伴合作等方式，助力亞洲邁向永續未來，並肯定星展支持中小企業永續轉型，發揮卓越的影響力。

《環球金融雜誌》發行人暨主編Joseph D. Giarraputo表示，《環球金融雜誌》所評選出的全球最佳永續金融銀行，均已將環境和社會因素充分融入於其業務結構中。來自新加坡的星展集團正引領亞洲邁向淨零排放的道路，並透過永續連結貸款、轉型貸款等多種金融方案，在2024年促進了亞太區能源、工業、運輸和房地產等行業的轉型，星展集團的永續金融框架也為客戶的減碳和轉型策略提供明確的指引。

星展集團副執行總裁陳淑珊（Tan Su Shan）表示，氣候變遷是本世代面臨的巨大挑戰之一，需要透過有魄力的集體行動來解決。作為一家具有使命感的銀行，星展致力為兼顧社會、環境和經濟考量的減碳行動提供必要的融資，利用我們在區域網絡、金融專業、永續諮詢和結構化知識的優勢，為各種規模的企業提供創新融資解決方案，以促進亞洲轉型。 被《環球金融雜誌》評選為「全球最佳永續金融銀行」是一項極高的榮譽，這也更堅定星展推動積極變革的決心。

作為一家專注於亞洲的銀行，星展將促進亞洲邁向淨零排放轉型視為商業營運和社會的雙重責任。2024年，星展亦在亞洲多個市場展開多項永續創新，包含：

· 率先採用創新的融資結構，將公共和私人資本結合，以降低永續發展項目的風險，並擴大投資規模。印尼的Karian Water Services項目為價值2.86億美元的混合融資計劃，旨在開發淡水供應系統，為雅加達、坦格朗（Tangerang）和南坦格朗地區的兩百萬人提供服務。星展擔任該項目的財務顧問，在與政府、機構和私營部門等不同利害關係人的協調上發揮重要作用，這也是印尼在水務領域中首起運用公私部門資金混合操作模式的項目。

· 星展積極為構成亞洲經濟支柱的中小企業在轉型成更環保的運營模式上提供支持。2024年11月，透過客製化的融資結構，星展為一家新加坡中小企業提供綠色貸款，用以建立新加坡第一座循環生物質能源發電廠。所產生的綠色電力將為Google在新加坡的部分數據中心供電。該項目促進了新加坡的循環經濟，也展現星展如何幫助小型企業獲得綠色融資，並在該地區的能源轉型中發揮影響力。

在台灣，星展銀行（台灣）亦致力投入可再生能源和綠色融資，並推出多項市場首創的永續金融商品，包括首筆永續連結貸款、綠色存款及藍色貸款等。2024年底，更進一步攜手ESGpedia、施耐德電機及TÜV SÜD等各領域夥伴，針對中小企業推出「ESG Ready Program」，建立永續意識和應對能力的交流平台，協助中小企業逐步落實碳管理，達成淨零碳排目標、進而為台灣的社會和環境永續發展帶來正面影響。