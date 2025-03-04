中華郵政阻詐有成 2024成功攔阻詐騙8.96億元

中華郵政指出，為強化民眾防詐觀念，中華郵政持續於全臺各地辦理金融知識講座宣導防詐觀念，2023年有效攔阻詐騙件數共1,643件，總金額達新臺幣7億4,600萬餘元；2024年有效攔阻詐騙件數成長至2,281件，達新臺幣8億9,600萬餘元。

中華郵政表示，秉持「普惠金融」的理念，肩負服務全民的政策性任務，致力提供無差異化的金融服務，並在全臺廣設營業據點，服務範圍涵蓋全國各鄉鎮，總帳戶數更高居各金融機構之首，由於服務對象遍及全民，為強化民眾防詐觀念，中華郵政持續於全臺各地辦理金融知識講座宣導防詐觀念，透過舉辦線上線下講座及防詐宣導活動，向民眾普及防詐知識，提升民眾自我防詐意識與警覺。

中華郵政歷年在防詐方面努力備受肯定，屢次獲得警政署表揚。2023年有效攔阻詐騙件數共1,643件，總金額達新臺幣7億4,600萬餘元；113年有效攔阻詐騙件數成長至2,281件，達新臺幣8億9,600萬餘元，更於2024年度獲頒金融反詐楷模獎殊榮，充分展現了中華郵政在防制金融詐騙上的決心與能力。

中華郵政打擊日益猖獗的詐騙犯罪責無旁貸，2025年度積極與內政部警政署刑事警察局詐欺犯罪防治(165)中心、檢調機關及其他金融同業等外部公私部門合作及交流，並加強結合運用科技來防制詐騙，聯手打擊詐騙犯罪，共同守護民眾的財產安全，善盡企業社會責任，為民眾打造更安全的金融環境。