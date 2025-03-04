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國際利空襲擊…台幣爆量貶 守住32字頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

國際利空襲擊，熱錢上演落跑潮，估計昨（3）日大舉匯出10億美元，國內驚見一波股匯雙殺行情。匯銀主管說，熱錢腳底抹油，新台幣匯率盤中下殺逾1角，後因中央銀行進場調節，新台幣匯率貶值金額縮至9.7分，收在32.917元，連兩貶且為一個月低點，匯市交投熱絡，一日爆出20.78億美元的成交巨量。

中央銀行統計顯示，美元指數上漲0.65%，除台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率休市外，其餘主要亞幣全數挫跌；星元與日圓匯率昨天分別貶值0.61%與0.6%，人民幣與新台幣匯率則是同步下挫0.29%。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管指出，228連假休市期間，國際利空頻傳，除美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的白宮會談不歡而散、未能完成礦產協議簽署外，美國對加拿大與墨西哥課徵關稅計畫將於4日如期生效，還對中國大陸加徵10%關稅，推升市場避險情緒、國際美元轉為強勢。

匯銀主管說，台股在連假後補跌，昨天大跌296點，收在22,756點、摜破半年線，外資賣超台股570億元後也源源不絕匯出，估計匯出金額達10億美元，使新台幣匯率承受貶勢壓力。

熱錢賣股後出走，新台幣匯率盤中最低貶至32.97元、重貶1.5角，但因適逢月初，出口商不急著進場拋匯，中央銀行為避免匯市交易過度傾斜、連忙進場拋匯阻貶，新台幣貶值金額收斂至9.7分後報收。匯銀分析，川普掀起的關稅風波短期內恐難以落幕，預料國內股匯走勢仍易跌難升，估計短期內，新台幣匯率可能下測33元整數大關。

台幣匯率 新台幣 熱錢

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