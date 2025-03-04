盯不動產貸放 央行找3銀行喝咖啡

中央銀行緊盯銀行不動產貸放。據透露，央行二月中旬陸續找三家銀行高層喝咖啡，了解為何不動產減降「未達標」原因並提出三大重點，包括對授信額度大的建商，需強化控管；不動產集中度要續降；留意是否有「假投資、真買房」狀況。

央行去年八月要求卅四家國銀在未來一年需「按季」控管不動產貸款量，並須提交對不動產貸款的具體量化改善或規畫方案。據透露，這三家銀行都是經央行檢視後，去年第四季不動產減降未達標。

央行官員說，央行會按季檢視各銀行控管不動產狀況，目前還在一家一家檢視，「如果差距很大，確實可能會找銀行來了解」。

據了解，有些銀行回報是因為過年等季節性因素，導致不動產貸款未明顯降溫。