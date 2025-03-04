彰銀挺都更 助海砂屋重建

彰化銀行（2801）積極響應政府政策，協助台北市北投區桃源段地主順利完成自主都更，幫助急需重建的地主籌措資金，並搭配獎勵永續金融方案，推動建築低碳轉型，以實際行動推動都市更新。

本次都更案位於台北市北投區桃源段，建築物經鑑定為高氯離子混凝土建築物（海砂屋），嚴重影響公共及居住安全，經政府劃定為更新地區。彰化銀行提供全額貸款支持，共54位住戶受惠。住戶多年來苦於海砂屋危樓問題，在政府都更政策引導下，由地主自組更新會並擔任實施者，為了增進地主們重建信心，彰銀配合舉辦多場說明會，藉由提供全方位服務，讓地主們迅速籌齊重建資金，透過信託機制安心翻新家園。未來完工後，將重建為地下三層地上17層的住宅大樓，不僅提升居住安全，更增設公共空間，再造宜居環境。

近期地震發生頻繁，造成國人生命傷亡與財產損失，社會對老舊建築安全愈來愈關注，彰銀積極配合政府推動都更、危老政策，為自主都更地主籌資不易提出解決方案，藉由不動產開發信託與建經公司辦理工程進度及財務查核，隔絕興建期間因個別地主糾紛造成的工程停滯，並使信託專戶資金專款專用於興建案，增進地主間互信及開發案穩定，一次滿足自主都更地主所有需求。

聯合國及行政院推動SDGs永續發展目標，其中第11項為「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，而促進都市更新即為對應指標。彰化銀行重視永續共好家園，與SDGs目標中「永續城鄉」理念一致，為提供住戶更完整服務，於2017年成立都更業務推展小組，全力推動危老重建及都市更新業務，去年都更危老案件受理金額逾300億元，今年1月自主都更、危老案件核准三件，金額逾30億元。未來將持續運用綠色金融機制與影響力，讓更多老舊建築華麗變身，為「綠色及轉型金融行動方案」盡一份心力，達成「環境永續、社會共好、治理有序」願景。