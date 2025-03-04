玉山贈裝備 扎根射箭運動

玉山銀行自2024年與中華射箭協會共同舉辦「玉山射箭國手選拔賽」，打造青少年、青年射箭選手們圓夢舞台，並持續推動與規劃國內射箭各項基礎工程，為台灣射箭運動扎根。玉山日前捐贈射箭裝備予11所國、高中及小學，培育更多優秀選手成長。

玉山銀行與中華射箭協會於日前進行射箭裝備捐贈活動，針對射箭資源相對匱乏的國、高中及小學，包含象鼻國小、國語實小、土城國小、柑園國中、南門國中、富禮國中、柑園國中、台東體中、玉里高中、中港高中、東泰高中共11所，提供舒適耐用的射箭裝備，讓教練與選手可以更專心在日常的訓練上，進而培育更多的優秀選手。

台灣射箭代表隊近年在各樣國際級的賽事上，皆有不錯的表現，特別是2024年由「玉山射箭國手選拔賽」所遴選出的國手，代表台灣參加「2024亞洲青年／青少年射箭錦標賽」及「2024年世界中學生運動會」，在亞錦賽上，台灣代表隊勇奪十金、六銀、五銅共21面獎牌，榮登所有參賽國榜首；世中運則是在五項射箭項目上全部奪金，其中有許多新生代的選手，都是第一次參加世界級的大賽、成功奪牌，顯現台灣射箭深具潛力。

玉山認為，從過往推動玉山盃青棒錦標賽的經驗來看，透過有系統的扎根與訓練，讓青年與青少年持續成長，將會培育出更多優秀的選手，讓世界可以看見台灣。

此外，玉山與中華射箭協會也將於2025年下半年展開射箭技術培訓營，期望能夠給予選手更好的訓練機會與自我防護觀念，讓選手們有更好、更長久的運動生涯。

玉山長期支持多項體育賽事，包含玉山盃青棒系列公益活動、玉山莒光盃全國排球賽、XTERRA越野賽事、籃球運動...等，期望持續用實際行動推動多項運動發展，邀請大家共同關注台灣體育，一起為台灣射箭選手加油與喝采。