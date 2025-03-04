永豐合併京城銀 股臨會通過

永豐金控與京城銀行昨天同步舉行股東臨時會通過合併案，後續將送金管會審查，審查通過後，雙方計畫今年第四季前完成股權轉換，隨後也將推動永豐銀與京城銀的合併，規畫在明年第四季前完成兩家銀行合併。

京城銀行股臨會昨天上午在台南舉行，僅約半小時就通過合併議案。京城銀行董事長戴誠志受訪談到合併綜效，他說，對京城銀員工而言，和永豐金的合併等於得到一個好的平台，客戶、服務都能更好，而對永豐金控而言，這等於買到一個台灣最有經濟發展潛力的區域（指台南和高雄）。

永豐金、京城銀去年十二月廿七日宣布合併，以當時永豐金每股廿三點六元、京城銀四十九點五五元的收盤價計算，總價金五九九億元，溢價百分之八點八。永豐金昨天股臨會出席率為百分之八十二點一八，經投票表決後，出席股東有百分之九十四點四一贊成合併。

針對永豐金小股東質疑出價過高，永豐金總經理朱士廷表示，併購不能看股價，要看淨值，尤其是股價淨值比值；而就股價淨值比來看，這次的併購價格是合理的。根據京城銀財報，去年第四季的每股淨值為四十九點一六元，因此出價的股淨比大約一點○九六倍。

合併綜效方面，朱士廷指出，永豐銀的一二五家分行有九十七家集中在大台北及桃竹苗，京城銀則是雲嘉南加高屏分行共有四十四家，占其全體分行家數六十六家的百分之七十四，兩家銀行合併後共有一九一家，可做到南北平衡，客戶員工及業務也都能擴張。

此外，永豐銀行工會也出席昨天的股臨會，工會主張兩家銀行的職等及薪給制度有相當落差，要求加入協商過程。

永豐金控董事長陳思寬回應，永豐最重視人力的資產，若京城銀行併進來，不分彼此，都是永豐的員工。她也強調安置計畫的重要性，尤其金管會也擔心對被併方的權益，因此讓其順利的過渡為重要目標。陳思寬說，京城銀行第一次的投票並未全然認同該計畫，未來有賴繼續的溝通，而永豐銀內部也將持續進行員工意見交流。