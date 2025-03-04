不動產貸放減降 三銀行未達標

央行緊盯銀行不動產貸放。據透露，央行2月中旬陸續找三家銀行高層喝咖啡，了解為何不動產減降「未達標」原因並提示三大重點，一、對授信額度大的建商，需強化控管，二、不動產集中度要續降，三、留意是否有「假投資、真買房」狀況。

央行是在2024年8月要求34家國銀在未來一年中，需「按季」控管不動產貸款量，並得提交一份對不動產貸款的具體量化改善或規劃方案。據透露，這三家銀行都是經央行檢視後，去年第4季不動產減降未達標者。

央行坦言，央行的確會「按季」檢視各銀行控管不動產狀況，目前還在一家一家檢視中，「如果差距很大，可能會找銀行來了解。」

據了解，有些銀行回報，是因為過年等季節性因素，才會導致不動產貸款無法明顯降溫，央行除了檢視結果，也會聽聽銀行的意見。

銀行高層坦言，過去「已核未撥」的土建融舊案量大，這些土地融資、再做建築融資都是需按工期、蓋房子進度陸續撥款，要消化完這些舊案至少得二至三年，短期要讓建融、或不動產集中度大幅降低，實屬不易。

甚至有可能會因建商趕工程，銀行加速撥貸而出現「短期跳升」現象，各銀行只能對新承做建案縮手，控管不動產放款（分子）並維持總放款量能（分母）才能讓不動產集中度緩降。