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永豐金併京城銀 擁三綜效

經濟日報／ 記者陳美君夏淑賢／台北報導
永豐金控。聯合報系資料照
永豐金控。聯合報系資料照

永豐金控（2890）昨（3）日上午召開股東臨時會，董事長陳思寬、總經理朱士廷等高層均出席；歷經近兩個半小時討論後，通過京城銀行合併案。

朱士廷指出，京城銀是和永豐金最互補的銀行，合併後可達到三大綜效，包括讓銀行分行南北分布更平衡、納入京城銀擅長的零售與中小型業務，金控與銀行市占與獲利排名也將隨之提升。

永豐金昨天股東會上，有小股東發言，「當初選擇買進永豐金股票時還是後段班的金控，如今變成大黑馬」，他也特地獻花給董事長陳思寬，表達股東對永豐金經營成果亮眼的感謝之意。

永豐金、京城銀去年12月27日宣布聯姻，以當時永豐金23.6元、京城銀49.55元的收盤價計算，總價金599億元，溢價8.8%。永豐金指出，為強化競爭力、擴大經營版圖，依法以股東轉換方式取得京城銀行100%股權，交易對價為京城銀股東每股普通股，換永豐金股東會1.15股及現金26.75元，實際交易總價金將依換股基準日交付的現金及換發股數，與屆時永豐金股價計算。

朱士廷指出，永豐銀在北北基和桃竹苗共97家分行，占全體125家分行的77%；京城銀66家分行主要分布雲嘉南，雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前三名，南北比例約四比六，發展更為均衡。

不只如此，永豐金與京城銀在商品、客群、通路、人才等四大面向上都互補，相較於永豐擅長大型聯貸案，京城銀的零售與中小企業法金做得較好，雙方將有明顯的合併綜效。

永豐金財務長許如玫指出，永豐金併京城銀後，中小企放款可居民營銀行第二名，銀行獲利將從第十晉級至八名，金控則從第十提升至第七名。雙方預計2025年第4季完成合併，合併後一年內完成子銀行整併。希望能於2026年第4季前完成兩家銀行間的整併工作。

京城銀行昨日股東臨時會也順利通過併入永豐金控，股臨會由京城銀行董事長戴誠志主持，戴誠志指出，台灣南部近年經濟成長表現均優於整體，台積電設廠效應帶動台南南科、高雄地區經濟發展，未來成長空間還很大，永豐金併京城銀對其未來五到十年獲利表現「絕對是加分」，他更以過去新光金併誠泰銀為例，相信長線也會有與新光金相仿「一起發大財」的效應，一、二十年後可以印證。

永豐 經濟發展

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永豐金控臨時股東會 通過併購京城銀行

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