私人銀行助攻亞洲資管中心

近三年我國1億元以上高資產客戶AUM快速成長，金管會統計去年底達新台幣1.4兆，較前年大幅成長64%，政府掌握此推動亞洲資產管理中心的政策契機，於去年底放寬銀行申請高資產業務資格，大幅開放私人銀行（Private Banking）業務，包括銀行承作高資產客戶外幣金融資產為擔保之外幣授信，以及資產達新台幣3,000萬元以上客戶可買賣海外結構型債金融債；未來結合綠色及永續基礎建設專案投資之資金用途，來開發高資產客戶專屬之外幣結構型金融債券，成為拓展私人銀行業務的重要商機，對提升國銀之國際資產管理競爭力有實質效益。

今年1月金管會再推出地方資產管理專區之進度及規劃，放寬國銀於專區試辦國際金融、高資產與跨境金融服務三大業務，特別強化國際金融業務分行（OBU）的功能，包括高資產客戶外幣債券買賣、倫巴底貸款（Lombard Lending），以及擔任客戶證券交易輔助人代客下單投資外幣股票、ETF等具股權性質的商品。

其中「倫巴底貸款」，也就是以具高度流動性的金融資產抵押擔保的貸款，此次政策也開放試行納入保單融資及保費融資，以及放寬自益特定金錢信託受益權為擔保之質借業務，貸放成數可高於五成，進一步降低高資產客戶投資風險及提供增額流動性，並擴大銀行資產管理業務規模。尤其針對已繼承上一代長輩財富但資產流動性較低的族群，或其所繼承資產組合內容已落後於現今新科技產業趨勢及綠色永續的潮流，透過利率較低的倫巴底貸款，結合以不同外幣匯率和利率轉換部位，進一步降低客戶貸款成本，提供下一代年輕族群可重組繼承資產組合的契機。

目前國內的倫巴底貸款業務仍處於初期階段，由於市場波動若擴大，抵押資產價值可能下降，影響貸款價值比（Loan-to-Value ,LTV），產生擴大收益及虧損的槓桿效應，客戶的資產保全風險增加，因此私人銀行強化產品設計研發、擔保品管理機制及風險控管、監理法遵的要求，也提高經營的複雜度及難度。

然而隨著政策開放擔保品種類，此類貸款商品的特性對開發高資產族群具有潛力，將是國銀發展私人銀行的主力推動業務。

值得注意的是近年國際政經情勢變化快速，高資產族群基於保值傳承考量，逐漸將投資目光轉向較不受到金融市場波動衝擊的私募資產配置，金管會此次放寬試行OBU銷售國外非集中交易市場之外幣基金受益憑證及私募股權基金（PE Fund），以及國內投信設立或管理之私募股權基金，未來參與氣候、低碳、生物多樣性投資成為高資產客戶資產配置的重點，加上私募股權基金的次級市場逐漸活絡，透過私人銀行服務，提高個人及企業客戶抗通膨且保值之私募資產配置成為主流。

隨著政策引導全面開放，私人銀行業務成為國銀兵家必爭之地，特別是對OBU來說是嶄新的業務，目前許多銀行業者已經展開搶人大戰，加上國銀未來可設立更高階的家族型資產管理公司，專業門檻高，要打造具有特色的資產管理服務鏈，高階投資及管理顧問、客戶關係人才需求愈來愈殷切；國銀應積極尋求與國際級資產管理專業機構進行商品研發技術、國際市場通路開拓、專業顧問服務、人才培訓及交流等合作，以國際化及差異化創造市場競爭優勢取得先機。

（作者是台灣金融研訓院永續金融發展中心主任）