獨／央行找3家銀行高層喝咖啡 盯上高授信建商

央行緊盯銀行不動產貸放。據透露，央行2月中旬陸續找3家銀行高層喝咖啡，了解為何不動產減降「未達標」原因並提示三大重點，一、對授信額度大的建商，需強化控管，二、不動產集中度要續降，三、留意是否有「假投資、真買房」狀況。

央行是在2024年8月要求34家國銀在未來一年中，需「按季」控管不動產貸款量，並得提交一份對不動產貸款的具體量化改善或規劃方案。據透露，這3家銀行都是經央行檢視後，去年第四季不動產減降未達標者。

有銀行高層坦言，過去「已核未撥」的土建融舊案量大，這些土地融資、再做建築融資都是需按工期、蓋房子進度陸續撥款，要消化完這些舊案至少得2~3年，短期要讓建融、或不動產集中度大幅降低，實屬不易。

甚至有可能會因建商趕工程，銀行加速撥貸而出現「短期跳升」現象，各銀行只能對新承做建案縮手，控管不動產放款（分子）並維持總放款量能（分母）才能讓不動產集中度緩降。

據透露，央行會中重申三大不動產關切重點，一、對不動產授信金額大的建商，要求控管額度和餘額。據透露，金管會去年就要求各銀行需針對自家前10大建商做更積極控管。

二、需持續控管不動產集中度，恐將讓銀行對新承做的土建融更加審慎。三、央行提及發現部分銀行客戶申貸資金用途，是做投資理財貸款，等A銀行核撥後，卻匯款到B銀行「製造斷點」去買房，等於是「假投資、真買房」。

銀行高層坦言，客戶透過匯款，製造斷點讓不動產控管成破口，過去的確有發生這類現象，除非是自家客戶貸款，否則轉匯款到其他銀行「很難查」。各銀行也只能向客戶「勸說」，一旦發現資金用途不符就會追回貸款。

央行總裁楊金龍在去年12月的理監事會議會後記者會上透露，央行請國銀自主提出房貸降溫計畫，有九家被央行退件、要求重新擬定，這場「補考」，也還有一家銀行被央行二度「打槍」，顯示央行很serious（認真的）。

他當時還說，要讓大象轉身，必須讓牠慢慢地轉、速度不能太快，一旦跌倒的話就會爬不起來，像某些國家一樣，後續會很麻煩，央行才會向銀行道德勸說，也和金管會、財政部密切合作。