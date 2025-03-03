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股匯雙殺、台幣匯率爆量貶 匯銀主管：短期下測「這」價位

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國際利空襲擊，熱錢上演落跑潮、估計3日大舉匯出10億美元，國內驚見一波股匯雙殺行情。匯銀主管說，熱錢腳底抹油，新台幣匯率盤中下殺逾1角，後因中央銀行進場調節，新台幣匯率貶值金額縮至9.7分，收在32.917元，連兩貶且為一個月低點，匯市交投熱絡，一日爆出20.78億美元的成交巨量。

中央銀行統計顯示，美元指數上漲0.65%，除台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率休市外，其餘主要亞幣全數挫跌；星元與日圓匯率分別貶值0.61%與0.6%，人民幣與新台幣匯率則是同步下挫0.29%。

匯銀主管指出，國內適逢228連假休市，國際利空頻傳，除美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的白宮會談不歡而散、未能完成礦產協議簽署外，美國對加拿大與墨西哥課徵關稅計畫將於4日如期生效，還對中國大陸加徵10%關稅，推升市場避險情緒、國際美元轉為強勢。

匯銀主管說，台股在連假後補跌，3日大跌296.93點，收在22,756.25點、摜破半年線，外資賣超台股572億元後也源源不絕匯出，估計匯出金額達10億美元，使新台幣匯率承受貶勢壓力；熱錢賣股後出走，新台幣匯率盤中最低貶至32.97元、重貶1.5角，但因適逢月初，出口商不急著進場拋匯，中央銀行為避免匯市交易過度傾斜、連忙進場拋匯阻貶，令新台幣貶值金額縮至9.7分後報收。

匯銀主管分析，川普掀起的關稅風波短期內恐難以落幕，預料國內股匯走勢仍易跌難升，估計短期內，新台幣匯率可能下測33元整數大關，並於32.5~33元區間震盪。

兆豐銀行認為，川普表示對加拿大及墨西哥實施的關稅將如期生效，加以關稅方面的相關政策反覆無常，增添市場避險情緒，美元指數持穩於相對高位，將不利新台幣匯率表現。不過，美國公布1月PCE及核心PCE年增率皆較去年 12 月略有放緩，顯示在通膨升溫方面的擔憂帶來一定程度的緩解，最新利率期貨顯示 6 月降息機率提升至八成，美台利差縮窄將限縮台幣貶值的空間；最後，就盤勢上來看，近期外資隨著台股表現疲弱，在匯市方面傾向匯出，加以政府基金、進口商及投信海外投資買盤持續進場，帶給台幣貶值的壓力。綜合以上，預估本周台幣偏弱震盪，有機會下探33元。

台幣匯率 新台幣 關稅

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