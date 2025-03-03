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東哥遊艇財報／2024年獲利9.38億元、年減54.9% EPS 10.37元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）3日公布去年財報，在產能調配影響生產排程下，全年獲利為9.38億元，年減54.9%，每股純益10.37元。該公司指出，將持續推進產品開發及營運策略優化。

東哥表示，去年營運主要是因產能調配影響生產排程，並且自第4季起，進一步調整多元化銷售通路策略，導致銷售時點遞延，故而波及整體表現，全年合併營收49.4億元，年減21.8%。

獲利方面，在營運特性、製造期長下，生產成本調漲遞延效應顯現，加上船展及船主活動皆回歸疫情前正常規模，新船型等相關推廣活動增加，導致獲利減少。

依該公司公告數據，全年營業利益近9.5億元，營業利益率19.2%，稅後純益9.38億元，年減54.9%，每股稅後純益為10.37元。

東哥並指，面對當前地緣政治不確定性風險，全球經濟景氣充滿挑戰。該公司雖因通路模式調整，影響短期營運表現，但為維持品牌優勢及確保長期穩健成長，將持續推進產品開發及營運策略優化，並隨外部環境變化動態調整因應措施，降低營運風險。

東哥

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