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投保中心「數位受理服務」攜手臺網、桓基推線上求償

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

臺灣網路認證公司TWCA（臺網公司）、桓基科技股與財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心共同合作，正式推出數位化受理投資人求償登記服務，藉由行動身分認證與數位簽章技術，提供投資人便捷且安全的求償管道。

過去投資人求償，尤其是申請團體訴訟求償需要填寫多頁紙本文件，再以掛號郵寄至投保中心，不僅耗時費力也消耗大量紙張，投保中心日前公布「數位受理服務」，與臺網公司及桓基科技攜手提供投資人以數位化方式完成求償登記。

「數位受理服務」由臺網公司及桓基科技共同提出的完整解決方案，導入臺網公司的行動身分認證（Mobile ID）與電子簽署解決方案，確保投資人身分驗證的精準度與資料傳輸的安全性。投資人只需備妥身分證及本人名下的手機門號，透過系統連結內政部資料庫、三大電信業者進行身分驗證，即可於數分鐘內完成身分認證。

同時，臺網公司指出，所提供的電子簽署機制則是完全符合《電子簽章法》中對於「數位簽章」技術的要求，法律效力上推定為本人親自簽名或蓋章，具有與手寫簽名同等的法律效力。此舉不但大幅減少紙本文件往返的作業時間，也兼顧了法律合規性與使用便利性，更為各行各業的數位化發展提供重要參考。

臺網公司、桓基科技與投保中心此次協同合作，展現數位認證技術在金融服務領域的深度應用，也凸顯「嚴謹機制」對於數位服務的重要性。

臺網公司指出，未來將持續拓展數位認證與電子簽署的應用範圍，將「行動身分」與「數位簽章」帶入更多產業場域，進一步強化臺灣的數位基礎建設，協助各界落實安全、高效的線上作業，支持各領域在數位化時代全面數位轉型升級，奠定數位臺灣發展基礎。

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