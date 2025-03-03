影／民團組成融資業法推動連線 盼推專法監管融資公司

由多個民間團體組成的「融資業法推動連線」下午在立法院舉行記者會，盼立法監督融資公司，台北律師公會消債委員會召集人林永頌表示，唯有制定融資公司管理專法，才能確保借款人不再受剝削。

由台北律師公會消債委員會、卡債受害人自救會、台灣社會福利總盟組成的融資業法推動連線，邀請跟融資公司借款的苦主現身說法，直言融資公司根本高利貸，讓許多借款人陷於不公平融資契約的剝削中。

林永頌表示，目前無法可適當監管融資公司，導致債務人背負不合理的債務，而現行金融消費者保護法對融資公司的規範效果實在有限，無法解決借款條件不透明、金額不合理、詐騙勾結及惡意催收等問題。林永頌和與會團體代表呼籲，金管會要研擬提出融資公司法草案，將融資業者納入有效監管機制，還給債務人安全、公平的借貸環境。