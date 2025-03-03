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富盛證券投顧新任副董馬瑜明：將為客戶創造長期價值

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
富盛證券投顧新任副董事長馬瑜明。圖／富盛證券投顧提供
富盛證券投顧新任副董事長馬瑜明。圖／富盛證券投顧提供

富盛證券投顧今天宣布，3月3日起由馬瑜明出任副董事長一職。馬瑜明表示，將運用過去服務資產管理公司、以及率領團隊成功銜接總代理人之經驗，目標協助富盛證券投顧進一步深化其經營觸角，逐步增長管理規模，為客戶創造長期價值，與客戶一同成長。

馬瑜明曾擔任宏利投信總經理、貝萊德投信總經理等職務。富盛證券投顧前副董事長，現任新光金控董事長魏寶生表示，馬瑜明是台灣資產管理領域中，備受尊敬的領導者之一，馬瑜明屢屢為客戶打造的創新產品與解決方案，讓市場驚豔與刮目相看。此外，馬瑜明著重培育成功文化和打造高效團隊，並在管理資產管理公司的各個領域，都有著亮眼的成績單，聲譽卓著。

富盛指出，馬瑜明具備豐富國際視野、產業經驗與創新產品思維，屢屢締造多項實戰佳績，成就有目共睹。他也積極參與境外基金產業發展，曾出任多屆投信投顧公會理事及監事，同時擔任中華民國退休金協會理事，以及政治大學校務基金投資委員，為金融產業的長期發展，貢獻擅長的知識與經驗。

馬瑜明說，2007年富盛證券投顧設立迄今，總代理數家知名基金品牌，包括M&G系列基金、安盛系列基金，以及木星資產管理旗下先機系列基金，為市場少數專業境外基金總代理人，協助數家境外資產管理公司深耕台灣。

境外基金 新光金控 董事長

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