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兆豐銀行全面採用Whoscall 認證商家號碼防詐騙

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Whoscall。圖／Whoscall提供
Whoscall。圖／Whoscall提供

信任科技服務商GOGOLOOK-創（6902）日前參與「金融與科技反詐騙大聯盟」，兆豐銀行3日宣布率先與 Gogolook旗下國民防詐App產品Whoscall 合作，兆豐銀行國內各營業據點的電話代表號碼將全數採用「Whoscall 認證商家號碼」服務，避免不法人士冒用兆豐銀行名號向民眾進行詐騙，跨界聯手保護民眾財產安全。

金融與科技反詐騙大聯盟由銀行公會理事長暨兆豐金控董事長董瑞斌號召籌組，邀集全球極具代表性的科技業者以及九大官股銀行參與，透過加快部署 AI 防詐技術，強化金融機構打擊詐騙的力道與效益，為台灣民眾創造安心的金融體驗。

為杜絕詐騙疑慮並保護客戶財產安全，兆豐銀行曾宣布暫停非實名制社群平台上的廣告與行銷活動，領先同業推出「68017」簡碼簡訊服務，彰顯其在打擊詐騙方面的前瞻布局與堅定決心。兆豐銀行今日更宣布率先與AI科技公司 Gogolook 旗下國民防詐 App Whoscall 合作，兆豐銀行國內各營業據點的電話代表號碼將全數採用「Whoscall 認證商家號碼」服務，避免不法人士冒用兆豐銀行名號向民眾進行詐騙。

Whoscall 長年與各國政府合作，在台灣也將邁向千萬用戶。隨著合作案啟動，兆豐銀行電話代表號碼能在與顧客進行聯繫時，顯示有綠勾勾認證之「兆豐銀行」的來電辨識與商標；當兆豐銀行使用專屬短碼（68017）寄發簡訊時，亦能隨著號碼顯示兆豐銀行的名稱與商標予 Whoscall 用戶，確保銀行品牌形象不受有心人士惡意利用。

Whoscall 兆豐銀行 詐騙

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