臺銀貴金屬業務開展資產代幣化應用評估

臺灣銀行2月17日宣布與國立清華大學展開創新金融科技合作計畫。這項跨領域合作計畫由清華大學資工系教授黃能富與計量財務金融學系副教授韓傳祥共同主持，將探索區塊鏈技術及資產代幣化在永續金融領域的應用潛力。

臺灣銀行表示：「本行一直積極關注代幣化技術及實體世界資產代幣化（RWA）的發展趨勢。事實上，我們目前正在貴金屬業務上進行相關技術的研究與應用評估，這次選擇從永續金融領域切入，是希望能延伸代幣化技術的應用範疇，透過區塊鏈技術優化綠色消費回饋機制，為未來的金融創新探索更多可能性。」

黃能富表示：「此計畫結合區塊鏈技術與永續消費，將為永續金融科技發展提供重要的實證經驗。」韓傳祥則指出，透過此次合作，將可驗證Web3.0時代下的創新金融服務，特別是在使用者體驗與區塊鏈應用的結合。

此項合作計畫將於清華大學校園及周邊展開，將邀請17家支持永續發展及環境友善的店家共襄盛舉。參與的學生在這些商家使用台灣Pay消費時，將可獲得以區塊鏈技術為基礎的回饋點數，點數將可用於支持環保計畫或兌換永續相關商品。

臺灣銀行進一步說明，「選擇在大學場域進行實驗，主要看重年輕世代對新興科技的高接受度，以及他們對環境永續議題的關注。」這項實驗計畫將持續到今年下半年，期間將蒐集使用者體驗回饋，為未來金融創新發展提供重要參考，同時也為台灣2050淨零轉型貢獻一份心力。