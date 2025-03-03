快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

臺銀貴金屬業務開展資產代幣化應用評估

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行2月17日宣布與國立清華大學展開創新金融科技合作計畫。這項跨領域合作計畫由清華大學資工系教授黃能富與計量財務金融學系副教授韓傳祥共同主持，將探索區塊鏈技術及資產代幣化在永續金融領域的應用潛力。

臺灣銀行表示：「本行一直積極關注代幣化技術及實體世界資產代幣化（RWA）的發展趨勢。事實上，我們目前正在貴金屬業務上進行相關技術的研究與應用評估，這次選擇從永續金融領域切入，是希望能延伸代幣化技術的應用範疇，透過區塊鏈技術優化綠色消費回饋機制，為未來的金融創新探索更多可能性。」

黃能富表示：「此計畫結合區塊鏈技術與永續消費，將為永續金融科技發展提供重要的實證經驗。」韓傳祥則指出，透過此次合作，將可驗證Web3.0時代下的創新金融服務，特別是在使用者體驗與區塊鏈應用的結合。

此項合作計畫將於清華大學校園及周邊展開，將邀請17家支持永續發展及環境友善的店家共襄盛舉。參與的學生在這些商家使用台灣Pay消費時，將可獲得以區塊鏈技術為基礎的回饋點數，點數將可用於支持環保計畫或兌換永續相關商品。

臺灣銀行進一步說明，「選擇在大學場域進行實驗，主要看重年輕世代對新興科技的高接受度，以及他們對環境永續議題的關注。」這項實驗計畫將持續到今年下半年，期間將蒐集使用者體驗回饋，為未來金融創新發展提供重要參考，同時也為台灣2050淨零轉型貢獻一份心力。

延伸閱讀

培養「AI+」人才 北京清華大學將擴招學士並成立新書院

將貨幣與黃金綁定！未來交易石油不甩美元 超強「實體黃金收購者」現身

黃金儲備量擋不了「信仰崩潰」！貴金屬專家預言：美元貶值是進行式

曹興誠捐清大1500萬陷羅生門 劉宏恩：盼清大人在法律上好好保護自己

相關新聞

兆豐銀行全面採用Whoscall 認證商家號碼防詐騙

信任科技服務商GOGOLOOK-創（6902）日前參與「金融與科技反詐騙大聯盟」，兆豐銀行3日宣布率先與 Gogoloo...

LINE Pay 跨境支付攜手韓國「樂天超市」拓展跨境版圖

LINEPAY（7722）持續開拓跨境支付市場，攜手韓國超市領導品牌樂天超市開通支付據點，提供用戶於韓國樂天超市使用LI...

馬瑜明 新任富盛證券投顧副董事長

富盛證券投顧宣布，3月3日起由馬瑜明出任副董事長一職。馬瑜明曾領導多家知名大型資產管理公司，充分展現出色策略眼光與強大業...

家族財富如何永續？ 勤業眾信曝五招強化傳承與投資布局

勤業眾信聯合會計師事務所3日發布《家族辦公室洞察系列：亞太區視角》報告，發現面對全球經濟不確定性，家族辦公室仍樂觀成長。...

富邦產影像智能辨識系統獲新專利 助力太陽能案場安全

台灣政府因應國際減碳趨勢，推動2050淨零排放以及能源轉型政策，鼓勵建置再生能源。然而，2024年颱風接連來襲，太陽能案...

新制勞退基金去年收益分配出爐 467萬戶分紅逾5萬元

新制勞退基金2024年績效斐然，收益大豐收達近7000億元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶。據統計，平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。