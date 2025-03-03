街口支付推 Apple 服務輕鬆付 付款再享最高回饋23%

為邀請更多Apple用戶將街口支付設為偏好付款方式，街口支付即日起推出「Apple 服務輕鬆付。首次綁定與付款享 50 元街口幣」活動，民眾只要於 Apple帳號首次完成綁定街口支付 App，並設為偏好付款方式，或是直接於街口支付 App 點選「立即綁定」並完成授權扣款設定，即可獲得10元街口幣，首次完成付款再享40元街口幣，適用於App Store購買內容、Apple Music、iCloud+、Apple Arcade、Apple TV+、Apple Podcasts 及 Apple One等 Apple各項服務與內容費用。

此外，街口支付完整支援信用卡、銀行帳戶、街利存帳戶、街口帳戶等多種綁定付款方式，皆不須支付1.5%海外交易手續費，同時3月起更攜手台新銀行共同推出新卡友限時加碼活動，民眾3月底前透過街口專屬連結申辦台新銀行 @GoGo卡， 核卡後 90 天內綁定街口支付消費即享最高23% 台新Point（信用卡）回饋，也可綁定台新街口聯名卡享 1% 街口幣回饋無上限，或是街利存帳戶、街口帳戶付款分別享最高 2.5%、1%街口幣即時回饋。

街口支付也分享，農曆春節期間為各項遊戲儲值、休閒娛樂服務的需求旺季，Apple 服務綁定數也於年節期間成長 30%，整體交易額更成長達 50%，並以20至39歲的青壯年族群為最大宗，顯示不少用戶會於 iPhone、iPad 及 Mac 使用街口支付購買 Apple 各項服務與內容費用，並享受所有購買與訂閱項目一目了然、搭配 Face ID 或 Touch ID 功能即可輕鬆付款的便捷體驗，因此街口支付三月起再推出首次綁定與付款活動，期能邀請更多民眾體驗最安全且實惠的數位支付選擇。

街口支付2024年持續擴大跨境金流服務版圖，攜手日本最大行動支付業者 PayPay 在2月底於日本當地開通更多適用通路，並陸續提供淘寶及眾多跨境電商與數位服務業者支援街口付款，帶動2024年第四季跨境服務交易額較去年同期成長達60%，未來將持續以豐富海內外合作與服務開發經驗，為超過660萬街口用戶開拓更多元無國界的使用場景，提供更加安全且簡單的跨境支付服務。