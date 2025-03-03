LINE Pay 跨境支付攜手韓國「樂天超市」拓展跨境版圖

LINEPAY（7722）持續開拓跨境支付市場，攜手韓國超市領導品牌樂天超市開通支付據點，提供用戶於韓國樂天超市使用LINE Pay服務，消費者使用如在台灣的便利無現金支付體驗，5月底前還能獲得最高達30%回饋，提供用戶遊韓便利優惠的支付體驗。

樂天超市是韓國主要的量販零售超市之一，在全國共擁有111家據點，提供從生鮮食品、日常用品、到家電玩具等多元商品選擇，遍及全國包括首爾、釜山、濟州等地，不僅深受當地居民喜愛，更是遊客最方便購入韓國零食餅乾、泡麵等的必訪之處。

樂天超市旗下擁有多元類型的品牌，提供消費者豐富的購物體驗。包括以標榜商品豐富且多元的旗艦型品牌「樂天超市 ZETTAPLEX」，在首爾共有兩家分店，設有韓國最大的食品專賣店，以及多家商品專賣店；「樂天超市 MAXX」則為無需會員資格即可享受最大折扣優惠的倉儲型賣場；「樂天超市 Toys"R"Us」則是與國際品牌Toys"R"Us 合作的全球最大玩具連鎖品牌，是親子旅遊必逛商店。

LINE Pay表示，台灣用戶赴韓旅遊跨境支付需求日益增加，LINE Pay也積極拓展跨境支付場景，持續與台灣觀光客必訪的龍頭產業攜手合作開拓支付據點，為用戶打造更豐富便利的跨境支付體驗，成為台灣用戶信賴的行動支付首選。

慶祝樂天超市開通LINE Pay並回饋用戶支持，即日起至5月31日止推出回饋服務，包括在韓國樂天超市使用LINE Pay付款單筆不限金額消費，即可享LINE POINTS 10%回饋等優惠。