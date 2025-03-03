滙豐銀2024獲多項國內外大獎 財管、企金、ESG 得獎豐碩

滙豐銀行持續以作為台灣最佳國際銀行為目標，在2024年共獲得超過30個國內、國外獎項肯定，包括《歐元雜誌》、《金融亞洲雜誌》、《財資》、《天下雜誌》、《財訊》等國內外權威財經媒體皆頒發多項大獎，顯見滙豐在財富管理、企業金融等多項業務以及環境、社會與治理(ESG)領域的優異表現。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示：「我們很榮幸能獲得這些重要獎項，這對於滙豐台灣所有努力的同仁們意義重大，不僅證明滙豐專注於深耕台灣市場的努力，也激勵我們持續以全球資源與強大網絡結合在地視野，打造完整且符合客戶需求的金融服務。未來，滙豐銀行也會以持續成為客戶首選的金融夥伴為目標精進。」

在財富管理業務領域，滙豐共獲得14個相關獎項肯定，包括連續五年蟬聯《財訊》財富管理大獎「外商銀行最佳財富管理獎」與「外商銀行最佳理專團隊獎」、連續六年榮獲《卓越雜誌》評比為「外商組最佳財富管理銀行」等；在私人銀行方面，滙豐首度報名即獲得《金融亞洲雜誌》頒發「台灣最佳外商私人銀行」大獎，證明滙豐秉持「以客戶為中心」價值觀，持續深化財富管理客群經營，並積極回應高資產私人理財客群對產品與服務需求，深受客戶好評。

在企業金融方面，滙豐連續七年贏得《財資》「台灣最佳基金行政管理服務獎」；同獲《歐元雜誌》(Euromoney)貿易金融、現金管理調查分別評選為「台灣貿易融資市場領導銀行」、「台灣最佳現金管理銀行」，並首次贏得《金融亞洲雜誌》「台灣最佳外商企業銀行 – 大型企業和跨國公司」獎項。隨著企業客戶的全球化布局趨勢，滙豐致力在企業金融服務發揮重要橋樑作用，為客戶提供全面性的金融服務，包括現金管理、貿易融資、支付清算、金融市場、交易金融、資產保管以及多個數位跨境管道，例如HSBCnet企業網路銀行、SWIFT平台、API帳戶管理等，形成完善且專屬的企業金融解決方案。

而在ESG領域，滙豐銀行於2024年囊獲《歐元雜誌》「台灣最佳企業責任銀行」、《金融亞洲》「台灣最佳外商永續銀行」與「台灣最具ESG影響力外商銀行」，並連續14年贏得「天下永續公民獎」，排名居外商銀行第一，反映滙豐致力於永續金融發展，並積極參與和環境、社會相關之公益項目，如長期支持台北關渡自然公園，並投入對偏鄉學童及弱勢族群的支持等，皆深獲外界肯定。

滙豐亦積極推動員工福祉，力求建立工作、生活平衡的幸福職場，並以多項倡議與福利措施獲得重要獎項，包括台北市政府勞動局職場性別平等認證「金質獎」與「創意獎」，以及「天下人才永續獎」等殊榮。滙豐將持續推動多元與包容的價值觀，偕同員工一同打造更良好的工作場域。