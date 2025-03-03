家族財富如何永續？ 勤業眾信曝五招強化傳承與投資布局
勤業眾信聯合會計師事務所3日發布《家族辦公室洞察系列：亞太區視角》報告，發現面對全球經濟不確定性，家族辦公室仍樂觀成長。勤業眾信專家提出五大關鍵策略，幫助家族辦公室提升財務韌性，打造永續傳承體系。
第一，資產管理專業化，勤業眾信私人暨家族企業服務負責人李紹平資深執行副總經理指出，亞太區家族辦公室正加速邁向專業化，48%受訪家族辦公室計劃增加對外包服務的依賴，比例高於全球平均的34%，反映家族企業對專業顧問服務需求日益提升。
第二、分散投資風險，調查發現67%的受訪者已將投資風險管理列為優先策略。李紹平表示，台灣高資產家族特別偏好不動產投資，占資產配置比重高達25%，隨著市場波動加劇，建議透過全球化投資、多元化資產配置（如股票、私募股權、對沖基金）來降低單一市場波動影響，以應對突發風險。
第三、永續投資成趨勢，勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文指出，逾半數（52%）的亞太家族辦公室已投入永續投資，預計未來五年內，此類資產配置將從13%提升至24%。
不過，李介文提醒，許多家族辦公室仍面臨「漂綠」風險，難以辨別真正具永續價值的投資標的，建議可運用國際ESG評級工具及標準來強化投資評估機制，確保資產具備長期回報潛力。
第四、家族治理與稅務規劃，勤業眾信私人暨家族企業稅務服務負責人王瑞鴻資深會計師提醒，部分高資產家族因稅制考量，選擇將資產轉移至境外，隨著台灣受控外國企業（CFC）制度上路，家族辦公室需提前做好稅務與繼承規劃，以降低未來稅負衝擊。
王瑞鴻建議，透過家族信託、閉鎖性公司設計及股權規劃，確保資產穩定傳承，並透過家族憲章凝聚成員共識，維持家族長遠發展。
第五、科技轉型升級，勤業眾信私人暨家族企業數位轉型服務負責人陳柏諭表示，儘管53%的受訪家族辦公室已開始科技轉型，但仍有七成以上認為投資不足，小型家族辦公室在導入AI、數據分析、雲端資產管理工具時較為保守，導致決策效率受限。
此外，網絡安全風險意識薄弱，增加資產管理風險。陳柏諭建議，家族辦公室應制定長期科技策略，搭配專業顧問團隊，透過生成式AI（GenAI）分析數據、提升決策效率，並加強網絡安全防護，確保家族財富穩健成長。
勤業眾信專家建議，家族辦公室應透過專業化管理、資產分散、永續投資、稅務規劃及數位轉型五大策略，確保家族資產穩健成長，並為未來世代打造更加穩固的財富傳承機制。
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