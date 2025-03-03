新制勞退基金去年收益分配出爐 467萬戶分紅逾5萬元

新制勞退基金2024年績效斐然，收益大豐收達近7000億元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶。據統計，平均每位勞工可分配近達5.41萬元；其中超過5萬元更達到467萬戶、占比達36.2％、超過三分之一強；且超過半數勞工分配金額超過2萬元。

受惠台股上漲等因素，勞動部勞動基金投資績效佳，2024年獲利達1兆428億元，創歷史新高。其中，勞工可參與分配的新制勞退基金也獲利6,989億7,406萬餘元，同樣創下新高，收益率16.16％。

根據資料顯示，2024年度新制勞退基金這次參與收益分配的退休金個人專戶約1,292萬戶，有超過半數勞工分配金額超過2萬元，約749萬戶、占58%，而超過5萬元者約467萬戶、占36.2%。

勞動部今天表示，勞保局已經完成新制勞退基金的收益分配並揭示於勞退個人專戶，所有勞工都可透過勞保局提供的多元管道查詢。

不過，勞保局強調，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額都不同，因此每位勞工朋友實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

勞保局表示，勞工朋友今日起可以透過行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證、金融電子憑證、勞動保障卡（透過發卡銀行網路ATM）至勞保局e化服務系統，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

另外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，因此4日起才可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡（須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書）至發卡銀行或郵局實體ATM查詢。