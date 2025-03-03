永豐金召開股東臨時會 永豐銀工會關注和京城銀的職等福利整合

永豐金控今日召開股東臨時會通過京城銀行合併案，永豐銀行工會也到場關注，尤其強調二家銀行的職等及薪給制度有相當落差，要求永豐銀工會也加入協商過程，永豐金控董事長陳思寬回應，永豐最重視人力的資產，若京城銀行併進來，不分彼此，都是永豐的員工。

永豐金和京城銀今日雙雙召開股東臨時會通過合併案，其中相對於京城銀行9時半已開完通過合併案，永豐金的小股東和工會則在場上不斷接力發言，直至上午11時過後才開始進行合併案投票。永豐金和京城銀的投票時出席率分別為82.18%，76%，永豐金股東臨時會中，工會關注雙方員工權益的整合，小股東則認為這次永豐金控每股53.89元的出價是買貴了。

永豐金總經理朱士廷回應，不能看股價，而要看淨值，金融股要看淨值，尤其是股價淨值比值，而就股價淨值比來看，朱士廷強調，這次的併購價格是合理的。根據京城銀財報，去年第4季的每股淨值為49.16元，因此該出價的股淨比大約1.096倍。

陳思寬也同時強調安置計畫主管的重要性，尤其主管機關也擔心對被併方的權益，因此讓其順利的過渡為重要目標，她也指出，京城銀行第一次的投票並未全然認同該計畫，未來有賴繼續的溝通，而永豐銀行內部也將持續進行員工意見交流。

朱士廷說明此次併購案的重要性指出，永豐金靠自我成長的ROE（股東權益報酬率），已是全體金控第一名，但金控大到一個程度時，接下來單靠自我成長，不透過併購，恐怕很難。

朱士廷亦對合併綜效指出，在目前各銀行中，永豐銀和京城互補性最高，他指出，永豐銀有77%分行，125家分行裡有97家集中在大台北及桃竹苗，京城銀行則是雲嘉南加高屏分行共有44家，占其全體分行家數66家的比重為74%，而二家合併之後的分行家數共有191家，南北平衡了，客戶員工及業務也都能大擴張。

朱士廷並強調，很多併購案，併購方都會被信評公司降等，但這次永豐金併京城銀，永豐金的外資評等都沒被降等，這很難得，這也代表對併購綜效顯著的肯定。

朱士廷說，在業務上，永豐聯貸案非常好，有很多大型聯貸案，但中小型客人、零售相對少，這一部分京城銀行相對好，另外，數位及財管京城銀做的沒有這麼全面，永豐併京城銀之後，也會讓這些綜效都起來。

永豐金財務長許如玫也從市占排名分析併購綜效指出，永豐金併京城銀之後，中小企放款可居民營銀行第二名，銀行獲利將從第10晉級至8名，永豐金控則從第10提升至第7名。