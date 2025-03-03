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新光人壽獎學金申請開跑 3月底截止

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
新光人壽獎學金申請開跑 3/31截止。業者提供
新光人壽獎學金申請開跑 3/31截止。業者提供

秉持「光無不在 心與你同在的」企業精神、關懷保戶和其子女，以及回饋保戶對新光人壽的支持，新光人壽保戶子女教育獎學金3月1日起至3月31日開放申請。 新光人壽提供百萬元獎學金，嘉惠優秀學子，凡投保新光人壽個人有效壽險契約之保戶及其子女，113年學年度第1學期學業成績達80分以上且各科均及格者之高中職以上學生，有正式學籍者，均可以申請。

保戶子女獎學金採網路申請，若符合申請資格且通過審核確認，將採公開抽籤方式發給，未中籤的同學也可得到榮譽狀，除了給予學業成績表現優秀的學生肯定，也提供努力求學的學子一份溫暖的關懷。大專組獎學金得主每人新台幣3,000元、高中組每人新台幣2,000元。

新光人壽長期致力分齡學生族群的多元培育，長期針對小學、高中、大學等階段學子，陪伴適性成長，並展開不同形式的金融教育計畫。去年起首次發起「新光幸福的功課」培力計畫，結合長期自辦的新光盃熱門街舞、新光盃魔術方塊、新光電競、新光全國繪畫及足球訓練營等體育休閒活動，將活動元素帶入偏鄉國小課程，提供孩童更寬廣的學習管道，為孩童創造多元的學習機會，發掘天賦潛能，找到人生發光發熱的舞台。

同時，新壽重視青年培育，每年透過產學合作、活動專案等方式，致力培養新世代保險專業人才，至今累計已與50餘所大專院校締結產學合作，協助學生加強其金融產業實務經驗與實習活動，提升就業競爭力，讓學生提早探索職涯方向，拓展更寬廣的眼界。

新光人壽深耕校園多年，獲得多屆保險信望愛獎「最佳保險教育貢獻獎」肯定，未來，新壽將持續投注資源，關注學子適才適性發展，成為陪伴並照亮青年逐夢成長過程中一道溫暖的光，並為下一代教育及保險產業發展貢獻最大的心力。

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