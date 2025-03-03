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京城銀股臨會／通過併入永豐金 盼2026年第4季銀行二合一

經濟日報／ 記者夏淑賢／台南即時報導
京城銀行今天上午股東臨時會，董事長戴誠志（右二）主持，副董事長蔡炅廷（左二）與總經理姜宏亮（右一）均出席。記者夏淑賢／攝影
京城銀行今天上午股東臨時會，董事長戴誠志（右二）主持，副董事長蔡炅廷（左二）與總經理姜宏亮（右一）均出席。記者夏淑賢／攝影

京城銀行（2809）於3日上午九時於京城銀14樓大禮堂召開股東臨時會，由董事長戴誠志主持，會中通過與永豐金控（2890）股份轉換案。京城銀於股臨會後發布新聞稿指出，京城銀承諾，在轉換過程中，必將積極保障所有客戶與員工的權益，正式轉換後雙方將儘快展開與完成京城銀與永豐銀之間的合併工作，盼能於2026年第4季前完成兩家銀行間的整併。

京城銀表示，京城銀於去年12月27日董事會決議通過與永豐金簽訂股份轉換契約，今日召開股東臨時會提請股東通過該案，會中決議通過，京城銀與永豐金將以股份轉換方式，每一京城銀普通股股份換發永豐金1.15股普通股及新台幣26.75元現金，做為永豐金取得京城銀100%股權之對價。股份轉換案完成後，京城銀將成為永豐金百分之百持股之子公司。

京城銀表示，今日雙方股東臨時會決議通過本案後，將向相關主管機關提出申請，並預計於取得相關主管機關許可後20個營業日內，由雙方董事會共同議定股份轉換基準日，同時於股份轉換基準日終止上市。

京城銀承諾，在轉換過程中，必將積極保障所有客戶與員工之權益，也表示正式轉換後雙方將儘快展開與完成京城銀與永豐銀之間的合併工作，盼能於2026年第四季前完成兩家銀行間的整併。

京城銀行 永豐金控 股東臨時會

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