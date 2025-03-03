半小時開完！ 京城銀股東臨時會通過併入永豐金控

京城銀行（2809）3日上午股東臨時會通過併入永豐金控（2890），整個議程大約半小時即順利結束散會，並且與過去金融合併召開股東臨時會討論，工會代表總會到場發表意見不同，京城銀行股臨會現場到場股東寥寥無幾，工會理事長與幹部也都沒有出席股東會，京城銀董事長戴誠志指出，京城銀工會很有智慧，明白怎麼做為自身爭取最佳權益。

戴誠志在股東臨時會主席致詞時表示，京城銀和永豐金旗下永豐銀，雙方都是中小企銀背景，企業文化相近，相信雙方合併後可以讓客戶有更好的服務，京城銀股東參與合併有現金對價外，也可換股享受永豐金未來營運成果。他同時也謝謝京城銀股東長期以來對經營團隊的信任。

京城銀與永豐金在2024年12月27日同步召開董事會，通過永豐金控換股搭現金百分百合併京城銀，架構為一股京城銀普通股換26.75元現金加1.15股永豐金普通股，依照永豐金當日股價估算，每股對價約53.89元，合併總規模達到599億元。雙方在今天、3月3日同步召開股東臨時會通過合併案後，預計2025年第4季完成合併，合併後一年內完成兩家子銀行整併。